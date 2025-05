NBA: Russell Westbrook leva culpa por erros do Nuggets

A história do Denver Nuggets e de Russell Westbrook na temporada 2024/25 da NBA não terminou com final feliz após a queda nos playoffs. A equipe perdeu a série de sete jogos para o Oklahoma City Thunder e o astro não teve grandes atuações, sobretudo no final da série. Mas os rumores indicam que o papel do veterano nos bastidores da franquia seria um problema.

Por exemplo, o tratamento do ex-técnico Michael Malone com o camisa 4, teria sido um dos motivos que o levaram a demissão do cargo. No podcast DNVR Nuggets, o apresentador Adam Mares falou sobre como o papel do veterano no elenco e com o antigo treinador, incomodou o vestiário.

“Em algum momento da campanha, ele estava começando de titular enquanto Christian Braun era reserva, enquanto Aaron Gordon era reserva. Ouvi de pessoas próximas que esse foi realmente um problema. O jovem teve grande evolução em 2024/25 e Gordon é o Mr.Nugget, há muito tempo por lá e mostrou isso quando David Adelman assumiu e ele se viu livre de lesões”, afirmou.

Para Mares, a decisão era política. Afinal, com a personalidade difícil de Westbrook, tê-lo como titular ou com grandes minutos era a melhor maneira de mantê-lo ao seu lado.

“Era o caminho mais fácil para Malone. É difícil lidar com os egos e Westbrook tem o seu. Era bom para ele não só em Denver mas para o futuro. Então, foi o começo do fim. A temporada toda foi sobre Michael tentando manter o seu emprego. Não que eles não gostem de Russ ou não o achassem bom, mas é que Braun e Gordon estavam fazendo seus trabalhos. Então, o vestiário se questionava sobre o que estava acontecendo”, contou o apresentador.

Se já tinha sido muito falado durante a demissão do ex-técnico, o camisa 4 também esteve no centro de um artigo da ESPN que contava sobre uma briga entre ele e Aaron Gordon no vestiário durante o jogo 2 da série contra Oklahoma. Na ocasião, Russell Westbrook não se pronunciou, mas o companheiro foi enfático ao dizer que estava tudo bem no vestiário do Nuggets, exaltando o armador e seus feitos na NBA.

Além disso, houve outro episódio curioso após o jogo 7. O repórter Vinny Benedetto fez uma pergunta ao jogador a respeito de seu contrato para 2025/26. O astro tem uma opção de jogador para se manter em Denver no próximo ano. A resposta foi evasiva, como conta o jornalista do Denver Gazette.

“Tentei conversar com Russell Westbrook sobre seu contrato para 2025/26. Mas não tive muito sucesso. Quando o perguntei, ele olhou para o relógio e me disse: ‘O que você vai vestir amanhã?’. Eu disse a ele que não sabia. Então, ele me olhou e afirmou ‘exatamente’ e foi embora do vestiário”, contou Benedetto.

O jornalista também ressaltou que Denver não fará entrevistas coletivas de fim de temporada com seus jogadores. Ou seja, essa pode ter sido a última fala do veterano sobre o tema antes que uma decisão seja tomada ou algo do tipo.

