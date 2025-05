Jogadores do Nuggets se posicionam sobre interino David Adelman

Assumir o comando de um time da NBA uma semana antes do início dos playoffs não é uma tarefa fácil. Mas, ao que parece, David Adelman agradou os jogadores do Denver Nuggets com um trabalho sob pressão. É verdade que o resultado não foi o esperado, pois a equipe voltou a ficar de fora das finais do Oeste. O elenco, no entanto, saiu em defesa da permanência do técnico interino após a eliminação.

“David tinha três jogos para mudar tudo antes dos playoffs. E, a princípio, eu acho que conseguiu alterar a energia aqui. Os atletas ‘acordaram’ um pouco e entregaram mais energia. Jogamos bem porque ele nos fez acreditar. Nós acabamos de fazer uma série de sete partidas contra a melhor equipe da liga e tivemos chance de vencer. Por isso, digo que fez um ótimo trabalho”, elogiou o craque Nikola Jokic.

Os comentários positivos sobre Adelman, aliás, não vieram só por causa da eliminação. Ao longo dos playoffs, sempre que questionados, vários jogadores fizeram elogios ao substituto de Michael Malone. As palavras de Jokic tem peso, certamente. Mas uma prova ainda mais forte desse apoio foi a postura de Aaron Gordon, que disputou a última partida dos playoffs no sacrifício.

“Eu adoro David e espero que esteja conosco na próxima temporada. Espero, mais do que isso, que seja o nosso próximo técnico efetivo. Quero que ele seja contratado e, com isso, possa usar a offseason para descobrir a sua filosofia de trabalho. David foi excelente para o nosso time em um momento bem difícil, então eu torço por sua permanência”, afirmou o ala-pivô.

Bom clima

Não surpreende que, a princípio, os jogadores do Nuggets tenham uma visão positiva da passagem de David Adelman. Afinal, nos bastidores, comenta-se que o ambiente interno era muito ruim no fim do trabalho de Malone. O técnico cobrava os atletas em público, enquanto tinha uma forte rixa com o (também dispensado) GM Calvin Booth. Christian Braun, de fato, dá a entender que o novo treinador melhorou o clima.

“Sou muito agradecido a David pelas últimas semanas. Ele foi incrível para esse grupo, antes de tudo. Eu acho que todos gostamos muito de sua personalidade e abordagem como técnico. Parte do motivo de chegarmos tão longe nos playoffs é que ele nos fez conversar entre nós e jogar uns pelos outros. Foi uma ótima jornada”, reconheceu o jovem ala-armador.

O ala Michael Porter também sugeriu que a troca de Malone por Adelman melhorou o ambiente da equipe. Em um comentário, aliás, que pode ser visto como uma crítica ao ex-técnico. “Eu estou na torcida para que David fique com o cargo, para ser sincero. Acho que ele é um ótimo treinador e, acima de tudo, gentil com os seus comandados”, resumiu o arremessador.

Favorito

Adelman não sabe o que vai acontecer, mas tudo parece encaminhado no Nuggets para que siga no cargo. De acordo com Tim MacMahon, da ESPN, o interino é – no mínimo – forte candidato a seguir no comando do time. Nos bastidores, até por causa do apoio interno, ele é visto como favorito para ficar. No entanto, logo depois da eliminação da equipe, o profissional de 44 anos preferiu desconversar sobre a permanência.

“Os executivos vão tomar essa decisão, então está fora das minhas mãos. O que posso dizer é que sou abençoado por ter tido a chance de comandar esse time. Ver que esse grupo ‘comprou’ a nossa ideia foi bem especial para mim. Foi uma experiência incrível que nunca vou esquecer, certamente, mesmo que não siga aqui”, declarou o filho do lendário Rick Adelman.

