Eliminado com o Nuggets, Russell Westbrook pode ter outro time

Russell Westbrook se reencontrou no time do Denver Nuggets. Após temporadas marcadas por incerteza nos times de Los Angeles, o MVP de 2017 voltou a brilhar em outro papel: o de sexto homem. Com equipe, pela qual passou a temporada 2024/25 toda, o armador foi peça importante na campanha que terminou com a queda nas semifinais do Oeste.

O futuro de Westbrook com o Nuggets, porém, é incerto. Isso porque, o contrato garantido do armador com a franquia terminou ao fim desta temporada. Embora ele tenha uma opção de jogador para 2025/26, o time de Denver não descarta trocá-lo durante a offseason. Assim, algumas equipes já monitoram o veterano.

No momento, o favorito para conseguir Russell Westbrook é o Brooklyn Nets. De acordo com a casa de apostas Bovada, uma das mais tradicionais dos EUA, a odd para o time de New York conseguir o veterano é de 7.00. Ou seja, a cada US$ 1 apostado, o retorno é de US$ 7, caso ele termine no Barclays Center.

O Nets, porém, não é o único time candidato na troca por Westbrook. Ainda conforme a casa de apostas, Atlanta Hawks e Orlando Magic têm odd 8.00 na disputa pelo armador. Enquanto isso, Utah Jazz e Portland Trail Blazers têm 9.00. Por fim, o Los Angeles Clippers, antiga equipe do veterano, conta com odd 10.00.

As cotações avaliam os rumores em relação ao armador. No entanto, não é descartado que Russell Westbrook siga no time do Nuggets para 2025/26. O armador, afinal, teria moral com a diretoria de Denver, sendo ele o motivo para a demissão de Michael Malone. Afinal, antes da saída do técnico, ele foi preterido pelo jovem Jalen Pickett na reta final de um jogo.

Westbrook, por outro lado, se envolveu em polêmicas recentes com seu time. Após uma derrota na série contra o Oklahoma City Thunder, ele teria discutido com o companheiro Aaron Gordon. A briga seria por conta de uma cobrança do ala-pivô, que pediu mais “atitude” por parte do veterano.

Gordon, no entanto, negou que o atrito com Russell Westbrook tenha sido como noticiado. O ala-pivô, assim, valorizou a presença do armador no elenco, o que indicou que ele também tem moral com o resto do time.

“Vamos falar a verdade aqui. Ele é um dos jogadores de basquete mais talentoso que já vimos. Então, estamos falando de alguém que tem sido ótimo para nós. Além disso, um dos melhores companheiros de time que já tive. Uma das melhores pessoas que já conheci em um vestiário”, disse Gordon.

Westbrook, por fim, teve médias de 13.3 pontos, 6.1 assistências e 4.9 rebotes em seu primeiro ano com o Nuggets.

Publicidade

