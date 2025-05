NBA: Suns define finalistas ao cargo de técnico

O Phoenix Suns restringiu a sua busca por um novo técnico, com oito finalistas ao cargo, de acordo com Chris Haynes, insider da NBA. Segundo o jornalista, todos os candidatos trabalham atualmente como assistentes na liga. Um deles, aliás, é David Fizdale, que auxiliou Frank Vogel e Mike Budenholzer, os últimos treinadores do time do Arizona.

Entre os finalistas estão quatro profissionais de equipes da Conferência Oeste: Dave Bliss (Oklahoma City Thunder), James Borrego (New Orleans Pelicans), Micah Nori (Minnesota Timberwolves) e Sean Sweeney (Dallas Mavericks). Já os do Leste são Johhnie Bryant e Jordan Ott (ambos do Cleveland Cavaliers) e Steve Hetzel (Brooklyn Nets). Todos eles vão passar por mais uma rodada de entrevistas com a direção do Suns.

Dois dos candidatos se formaram pela Universidade de Michigan State (Hetzel e Ott), algo que merece atenção. Afinal, o dono do Suns, Mat Ishbia, e o gerente-geral da franquia, Brian Gregory, fizeram parte dos Spartans. O primeiro como jogador e o outro como assistente do lendário Tom Izzo.

Desse modo, entre os finalistas ao cargo no Suns, apenas Fizdale e Borrego têm experiência como técnico principal na NBA. O atual assistente de Phoenix comandou Memphis Grizzlies (2016/17) e New York Knicks (2018/19). Fizdale, aliás, já possui dois títulos da liga (2012 e 2013), quando fez parte da comissão técnica de Erik Spoestra, no Miami Heat. Borrego, por sua vez, treinou Orlando Magic (2015) e Charlotte Hornets (2018-22).

Segundo Jake Fischer, do portal Subsctack, além dos oito nomes divulgados por Haynes, outro assistente técnico na NBA é um dos finalistas ao cargo no Suns. Trata-se de Chris Quinn, braço direito de Spoelstra no Heat, e que também nunca foi treinador na liga.

De acordo com John Gambadoro, da rádio Arizona Sports 98.7 FM, a tendência é que o próximo técnico do Suns seja um estreante no cargo. Além disso, o anúncio do novo treinador deverá ocorrer entre o fim de maio e o início de junho. Na gestão Ishbia, a franquia trouxe dois campeões da liga, mas ambos fracassaram em Phoenix. Vogel caiu na primeira rodada dos playoffs de 2024. Budenholzer, em contrapartida, não levou o time nem à pós-temporada.

Ao final da campanha, Ishbia já havia dito que mudanças ocorreriam em Phoenix. A primeira delas foi a demissão de Budenholzer. Além disso, Gregory assumiu como GM, no lugar de James Jones. Mesmo com a maior folha salarial da NBA, o Suns não chegou sequer ao play-in, pois foi o 11º do Oeste. Ou seja, a temporada foi um fiasco.

Com relação ao elenco, o dono da franquia sinalizou uma reformulação em torno de Devin Booker. Assim, Kevin Durant e Bradley Beal não deverão continuar em Phoenix. Ishbia disse ainda que o objetivo é montar um time forte, que seja um dos postulantes ao título da NBA.

Por fim, o Suns terá direito a duas escolhas no Draft deste ano, uma de primeira rodada (29) e outra de segunda (52). O recrutamento vai ocorrer nos dias 25 e 26 de junho. Portanto, até lá, o time já deverá ter um novo técnico.

