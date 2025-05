Suns quase fez troca por pivô na trade deadline

Uma negociação de troca na trade deadline da temporada 2024/25 fez o Phoenix Suns ficar perto de adquirir um pivô. O time do Arizona ainda cairia antes mesmo do play-in, não chegando sequer a disputar a repescagem nessa campanha. E a posição foi um dos grandes problemas da equipe ao longo da temporada.

Jonas Valanciunas começou a campanha passada no Washington Wizards com os jovens e terminou no banco do Sacramento Kings, com poucos minutos abaixo de Domantas Sabonis. O lituano, porém, foi muito procurado antes de seu processo de negócio para a Califórnia. Em entrevista ao portal Basket News, ele revelou alguns detalhes da mudança de equipe que ele teve ao longo do ano.

“De repente as coisas começaram a se tornar reais quanto a ser trocado para um time competitivo. Então, não faltaram opções. O Denver Nuggets foi um que ligou para nós. Outro foi o Phoenix Suns. As coisas não estavam bem para Jusuf Nurkic lá. Lembro que em algum momento da campanha o San Antonio Spurs também surgiu. Enfim, não faltaram opções”, afirmou Valanciunas.

Os problemas de Jusuf Nurkic em Phoenix não são novos. O jogador que foi titular absoluto na campanha de 2023/24, perdeu muito espaço e impacto no último ano. Tanto é que o bósnio acabou sendo trocado. Mas aconteceu um pouco depois, com a chegada de Nick Richards para Phoenix, ex-pivô do Hornets. No acordo original, o Suns recebeu Cody Martin e Vasilije Micic, enquanto enviou o veterano.

Ainda assim, Jonas Valanciunas acabou não sendo o pivô que chegou ao Phoenix Suns na trade deadline em uma troca. Além de Richards, a franquia também manteve Mason Plumlee e usou bastante o calouro Oso Ighodaro, que teve minutos relevantes.

A negativa para a chegada de Valanciunas no Suns foi também sobre valores. Apesar dos pouco mais de US$10 milhões anuais ganhos, a franquia bateu recordes em relação a elencos que ultrapassam o valor do teto salarial.

O lituano acabou indo para Sacramento, mas também não teve grande papel. Mesmo sendo companheiro de Sabonis na seleção a rotação com ambos em quadra não funcionou. Como resultado, em 32 jogos, ele teve médias de 8.7 pontos, sete rebotes e 1.8 assistência. Por fim, o jogador acertou mais de 66% de seus pouco mais de seis arremessos por partida.

Phoenix, aliás, trocou de GM e ainda promoveu o antigo executivo, James Jones, a cargos maiores.

