Mercado da NBA: Jornalista sugere troca entre Suns e Spurs

A offseason promete ser movimentada nos próximos meses. Com Draft chegando e a agência livre recheada de boas peças, as 30 franquias podem se movimentar de olho na temporada 2025/26. Com isso em mente, o jornalista Luke Duffy, do site Fanside, sugeriu uma troca entre Phoenix Suns e San Antonio Spurs no mercado da NBA.

A sugestão de Duffy leva em conta os últimos meses de Suns e Spurs. O time de Phoenix, por exemplo, teve mais um ano decepcionante, que deve causar a saída de peças como Kevin Durant e Bradley Beal. A equipe de San Antonio, enquanto isso, ficou fora dos playoffs, mas ganhou a segunda escolha do Draft e tem um núcleo de talento com Victor Wembanyama, De’Aaron Fox e Stephon Castle.

Com os panoramas em mente, o jornalista sugeriu que o Suns troque Devin Booker para o Spurs. Embora a diretoria de Phoenix já tenha descartado a saída do astro, o jornalista acredita que negociá-lo poderia garantir a segunda escolha de San Antonio e dar início à reconstrução necessária no Arizona.

“Booker é o astro que muitos torcedores e o dono Mat Ishbia acreditam que o Suns deveria manter como base para reconstrução. Porém, se Durant realmente sair, o Suns poderia testar a disposição do Spurs, oferecendo Booker em troca da segunda escolha. Seria a chance de selecionar Dylan Harper e ter jovens de talento, como Stephon Castle”, argumentou.

O jornalista, assim, presume que o Spurs enviaria Castle, o Novato do Ano da NBA em 2025, para o Suns em troca de Booker. Além disso, com a segunda escolha, Phoenix poderia selecionar o armador Dylar Harper. Desse modo, sem Booker, Durant e Beal, dar início a um processo de renovação da franquia.

“Há rumores de que o Suns busca um técnico estreante na NBA, assim como Jamahl Mosley no Orlando Magic. Assim, deveria buscar alguém que possa crescer com um elenco jovem. Então, não há nada mais jovem do que a segunda escolha geral, Castle e nomes como Ryan Dunn e Oso Ighorado. Desse modo, dando aos torcedores uma nova chance de se apaixonar pelo time”, completou.

A proposta de Duffy, no entanto, tem um desafio. Isso porque, o Spurs não deve negociar a segunda escolha do Draft. Segundo Jonathan Givony, da ESPN, o time está interessado em selecionar Harper e dar sequência ao elenco jovem que vem construindo. Porém, o jornalista aposta que a presença de Booker pode forçar uma decisão diferente em San Antonio.

