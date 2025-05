Após cirurgia, Jayson Tatum já tem prazo para retorno ao Celtics

Jayson Tatum já tem prazo para retorno ao Boston Celtics. De acordo com Marc J. Spears, da ESPN, o astro será desfalque de oito a nove meses. Desse modo, é provável que ele volte às quadras da NBA entre janeiro e março de 2026, já na metade da temporada 2025/26.

“Eu falei com pai de Jayson Tatum esta manhã. Segundo ele, é esperado que o astro fique fora de oito a nove meses”, revelou Spears.

Tatum sofreu uma ruptura total no tendão de Aquiles direito, no último quarto do Jogo 4 entre Celtics e Knicks. Ele tinha 42 pontos no momento em que caiu e se machucou sozinho. Ainda segundo Spears, o camisa 0 passou por cirurgia no mesmo médico que operou Kevin Durant e Tiger Woods.

O jornalista confirmou que Jayson Tatum ficou desesperado após a lesão. O pai, que é técnico de um time na Indonésia, revelou que conversou com o filho logo depois. Assim, na ligação, o astro do Celtics se questionou do motivo pelo qual sofreu uma lesão tão grave no auge de sua carreira.

“O Jayson Tatum ligou para o pai assim que conseguiu. Eles choraram juntos no telefone e Jayson perguntou: ‘por que comigo, pai? Por que eu?’ E ele disse: ‘Filho, isso é a vontade de Deus. Então, você é jovem, vai superar isso. O Kobe não é seu ídolo. Ele superou isso'”, seguiu Spears.

Com retorno somente para o ano que vem, a lesão de Jayson Tatum impactou o Celtics. Isso porque, a equipe era favorita ao título da NBA. No entanto, após o astro sair de quadra, o time de Boston não conseguiu reagir e perdeu para o Knicks fora de casa. Desse modo, o time de New York abriu 3 a 1 na série.

Na quarta-feira (14), o Celtics conseguiu vencer sem Tatum. No lugar do craque, Joe Mazulla optou por uma formação mais alta, com Al Horford e Kristaps Porzingis no garrafão. Derrick White e Jaylen Brown foram os destaques, com 34 e 26 pontos, e o time celta venceu por 127 a 102. Porém, o Knicks ainda vence a série por 3 a 2 e precisa de uma vitória para avançar às finais do Leste.

A lesão de Tatum, por fim, deve forçar também mudanças para a próxima temporada. De acordo com Shams Charania, da ESPN, Porzingis e Jrue Holiday podem ser negociados, uma vez que Boston deve buscar um substituto para o camisa 0 a curto prazo.

“O Celtics deve passar por algumas mudanças na agência livre da NBA, com Jayson Tatum tendo um contrato ‘supermax’ partir da próxima campanha”, concluiu Charania.

