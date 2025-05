NBA multa Draymond Green mais uma vez

Antes da eliminação com o Golden State Warriors, nesta quarta-feira (14), Draymond Green levou uma multa da NBA. O ala-pivô foi expulso no Jogo 3 e disse algumas palavras que, de acordo com a liga, questionavam a integridade dos árbitros da partida. Sem Stephen Curry, a franquia até venceu o primeiro duelo da série contra o Minnesota Timberwolves, mas perdeu os quatro seguintes.

A multa que Green levou custou US$50 mil. A grande questão ocorreu após cometer a sexta falta no terceiro jogo da série há pouco mais de quatro minutos do fim. No momento em que isso ocorreu em San Francisco, a equipe visitante liderava por 84 a 82. Mas após a expulsão do especialista defensivo, Minnesota arrancou para um 102 a 94. Então, no último pedido de tempo feito por Steve Kerr, aconteceu o fato que levou a suspensão.

Uma das mais famosas casas de aposta dos EUA, tinha como cotação principal, uma vitória do Timberwolves por pelo menos seis pontos. Green então, apareceu nas câmeras e insinuou que os juízes estavam felizes, já que Minnesota tinha uma vantagem de oito. Ou seja, como se os árbitros tivessem apostado no jogo e que sua expulsão foi por isso.

Vale lembrar que, no fim, o Warriors perdeu por exatos cinco pontos, após uma cesta feita por Jonathan Kuminga. A partida, então, ficou 102 a 97 no que foi a grande chance do Warriors de vencer um jogo e levar a série pelo menos até um sexto duelo, onde Curry tinha chance maior de jogar em relação às partidas anteriores.

Green teve alguns problemas com os juízes nesses playoffs. Ele também estava prestes a sofrer uma suspensão por acúmulo de faltas técnicas. O camisa 23 teve cinco delas durante a pós-temporada. Sete são necessárias para acarretar em uma suspensão de um jogo.

Ele também cometeu duas faltas flagrantes na pós-temporada de 2024/25. Aliás, no jogo 4 da série contra o Houston Rockets na rodada anterior, cometeu uma técnica e uma flagrante no mesmo jogo.

Mas levar multa da NBA não é uma novidade para Draymond Green. Isso porque o multicampeão já perdeu cerca de US$992 mil em multas. Desses, US$185 mil vieram de ações suas contra juízes. Além disso, as suspensões que sofreu da NBA, como no ano passado, levaram a mais de US$3.2 milhões de prejuízo.

Sua participação nos playoffs se encerrou com médias de 9.1 pontos, 5.5 rebotes, 3.8 assistências e 1.4 roubo de bola. Ele teve baixa eficiência do perímetro com 26.7% e nos arremessos em geral com 38.9% em 32.4 minutos por jogo.

