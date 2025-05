Warriors atualiza situação de Stephen Curry nos playoffs

Stephen Curry se machucou logo no jogo 1 entre Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves e desde então é desfalque da equipe nos playoffs. Foi a primeira lesão muscular na carreira do jogador. Dessa forma, o time de San Francisco caiu de produção e está perdendo a série semifinal da Conferência Oeste por 3 a 1.

A situação do Warriors pode piorar. Isso porque, de acordo com Marc J Spears, da ESPN, Curry não deve voltar para o Jogo 5. O astro, então, falou sobre seu momento.

“Mesmo se quisesse ser o super homem, não posso”. A resposta veio em alusão ao comentário de Draymond Green afirmando que o Warriors não vai fazer Curry tentar “ser o Superman” para voltar antes da hora. Assim, de acordo com o ala-pivô, se Golden State for continuar vivo na temporada, terá que fazer isso sem Curry no Jogo 5.

Se o Warriors conseguir prolongar a temporada, Curry pode ganhar mais três dias de recuperação antes de um possível Jogo 6 em casa, no domingo (18).

“Não, não vamos forçar como se ele fosse o Superman”, disse Draymond Green ao ser perguntado se Curry tentaria voltar e se ele participaria dessa decisão. “Se ele puder jogar, vai jogar. Isso cabe a ele e à equipe. Mas não há pressão. Precisamos encontrar uma forma de vencer com ou sem ele”.

Além disso, Green também comentou a atuação discreta de Jimmy Butler, dizendo que ele passou mal na segunda-feira e deixou o vestiário antes da coletiva de imprensa.

“Precisamos que ele arremesse mais. A defesa deles colapsou em cima dele e eu não consegui colocá-lo nas melhores posições. Isso é culpa minha”, avaliou o veterano.

O técnico Steve Kerr completou também falou sobre seus dois principais astros. “Butler não foi tão agressivo, mas também não havia muitos espaços. Sem o Steph, não conseguimos espaçar tanto a quadra. Vamos analisar os vídeos e tentar criar melhores oportunidades para ele. Tenho certeza de que ele vai reagir no Jogo 5”.

No quinto confronto, Butler só anotou 14 pontos, e tentou menos arremessos que Draymond Green e Brandin Podziemski. Portanto, não teve o protagonismo esperado na ausência de Curry.

Portanto, o Warriors só deve contar com Stephen Curry de volta nos playoffs num eventual jogo 6. Assim, o objetivo máximo da equipe é vencer a quinta partida, nesta quarta-feira (14) e ganhar tempo para o retorno do craque. Mesmo com a vitória, porém, será difícil vencer a série. Afinal, o Timberwolves tem três ‘match points‘ a partir de agora.

