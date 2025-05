“Lakers tem que se livrar de LeBron James”, dispara ex-jogador

LeBron James é o jogador mais importante do Los Angeles Lakers? É possível que, apesar da chegada de Luka Doncic, a resposta ainda seja sim fora das quatro linhas. Mas, pensando dentro de quadra, um ex-atleta da NBA defende ser o instante de uma passagem de tocha radical. Para Rashad McCants, a franquia deve seguir em frente sem o craque de 40 anos.

“Esse time, certamente, tem que se livrar de LeBron e trazer alguns ativos mais jovens. Ele ainda tem gás para render alguns bons jogadores em uma negociação no mercado. Mas não acho que deva parar por aí. A franquia deveria trabalhar para negociar Austin Reaves também. E, além disso, mande Rob Pelinka embora agora”, disparou o coapresentador do podcast de Gilbert Arenas.

É verdade que James, a princípio, está em uma situação bem confortável no Lakers. A franquia não dá nenhum sinal de que tenha interesse em negociá-lo. Ele ainda poderá ser agente livre neste ano, pois tem uma opção de extensão de US$52 milhões para a próxima temporada. McCants crê que manter o astro no elenco é negar um futuro inevitável por causa da vontade de um atleta.

“Você não pode pensar em uma reestruturação de elenco com LeBron ainda por lá. Ele vai travar a chegada de outros superastros, por exemplo. O melhor cenário, então, é recomeçar. E, se você quiser reiniciar em torno de Luka, a primeira coisa que precisa são as peças defensivas para cobri-lo. É um passo necessário”, cravou o ex-atleta do Minnesota Timberwolves.

Nostalgia

Não há dúvidas de que a presença de LeBron James no Lakers tem uma importância que vai muito além do impacto como jogador. Afinal, é um dos melhores e mais conhecidos jogadores da história da NBA. Ele traz (ainda) mais atenção para a franquia, enquanto quebra recordes da liga dentro de quadra. Mas, para McCants, esse impacto está bem mais atrelado às marcas e mídia do que desempenho.

“É preciso seguir em frente sem LeBron porque as narrativas acabaram. A historinha da Disney de pai e filho jogando juntos já ficou para trás. Nostalgia até tem o seu charme, mas, nesse momento, é preciso olhar para frente. A questão é: para onde vai a equipe quando esse circo fecha as portas? Porque esse circo acabou”, decretou o ex-jogador, que teve uma breve passagem pela Unitri Uberlândia em 2014.

É raro que um jogador de 40 anos renda algum retorno em uma troca nos esportes dos EUA. McCants, por isso, prega que o Lakers não pode perder essa chance. “A franquia não tem a sua escolha de draft ou ativos que possam ser repassados por jogadores de qualidade. Então, está presa com o que tem. E vai ter que ceder algo importante para conseguir alguma coisa”, projetou.

De saída

Rumores dão conta que James deve ativar a cláusula em seu atual contrato ou negociar uma extensão prévia. Ou seja, planeja ficar no Lakers. Mas isso não é uma certeza. Há comentários de que, embora seja improvável, ele não descarta buscar um novo time se necessário. McCants já viu esse tipo de postura no passado e, por isso, pede atenção da parte dos angelinos.

“A última vez que LeBron insinuou que poderia deixar um time depois dos playoffs, ele foi embora mesmo. Disse isso em Cleveland e acabou em Los Angeles, assim como fez em Miami antes. Então, quando diz que considera sair, não é um comentário ‘vazio’. O cara pode acabar em Dallas daqui um mês”, alertou o podcaster.

