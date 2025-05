NBA: LeBron James pode deixar Lakers para a próxima temporada

A preferência de LeBron James para a próxima temporada da NBA é seguir no Los Angeles Lakers. No entanto, o astro deve abrir mão de seu atual contrato para assinar um novo vínculo. O problema é que o time estaria pensando em alternativas. Isso porque James não quer abrir mão de um grande acordo para continuar em Los Angeles, nem que seja por apenas um ano.

Neste caso, de acordo com o site The Athletic, LeBron James só daria um “desconto” simples, em torno de US$3 milhões. Para o time de Los Angeles, entretanto, isso deixaria o teto salarial “engessado”, impedindo contratações melhores na agência livre. Ao mesmo tempo, James deixou claro que não vai pedir a Luka Doncic para estender seu contrato.

“Não vou fazer isso, pois não é meu trabalho”, disse LeBron James, em entrevista ao site ESPN. “Acho que não, eu sei, como Luka sabe que sinto por ele. E tem mais, a troca aconteceu por causa do futuro. Então, isso não é comigo. Luka tem de decidir sobre o que ele quer do futuro dele. Ele está com 26 anos, enquanto estou com 40. Então, ele não pode decidir sua carreira se baseando em mim. Não é real”.

Apesar de dizer que não vai tentar influenciar seu colega a estender o contrato na próxima offseason, LeBron espera que ele siga no Lakers.

“Mas espero, claro, que ele siga por muito tempo. Os fãs do Lakers o amam. Los Angeles o aceitou. Nós o amamos como colega, como irmão. Mas esse tipo de decisão tem de ser dele. Então, não estarei aqui por muito tempo”, concluiu LeBron James.

De acordo com alguns jornalistas, LeBron James não quer aposentadoria agora, mas pode ir para outro lugar.

“Então, LeBron James poderia deixar o Lakers acabar a carreira em outro lugar na luta pelo quinto anel de campeão da NBA? Quando a pergunta foi feita, as fontes não descartaram a ideia. E isso aconteceu antes mesmo do jogo em que o Lakers foi eliminado”, disse o jornalista Jovan Buha, do The Athletic.

Existe o questionamento se LeBron quer mesmo lutar pelo título com o Lakers. Se James vai fazer as próximas temporadas para cumprir seu legado como jogador ou se vai fazer de tudo para deixar seu time com chances reais. Por enquanto, ele estaria pronto para abrir mão do atual acordo e assinar um novo vínculo com a equipe de Los Angeles. Sem o desconto que poderia fazer da franquia uma real força para 2025/26.

Agora, LeBron James tenta evitar questionamentos sobre o futuro. Seja dele ou do próprio Lakers. Nas últimas entrevistas da temporada, ele falou muito sobre quem toma a decisão em Los Angeles, deixando tudo para Rob Pelinka, o GM. Hoje, ele quer ficar fora disso, pois sabe o quanto já influenciou. E não deu certo, de fato.

Existe a chance de James deixar o Lakers para 2025/26, mas apenas se a direção o pressionar para aceitar um contrato muito menor. Aliás, as fontes dizem que LeBron não vai fazer isso.

Se sair, para onde LeBron James pode ir

Neste caso, Golden State Warriors e, principalmente, Cleveland Cavaliers aparecem como os principais destinos para LeBron James. Vale lembrar que o Warriors tentou uma troca por ele na trade deadline de 2023/24. Rich Paul, seu agente, avisou que James não gostaria de atuar por um novo time na carreira, pois não seria bom para o seu legado.

No entanto, caso não tenha a chance de seguir no Lakers com o mesmo salário que gostaria, uma saída não está descartada. Cavs e Warriors, entretanto, teriam de abrir espaço em suas folhas ou, eventualmente, via troca.

