Jornalista detona JJ Redick nos playoffs: “Técnico infantil”

A eliminação precoce do Los Angeles Lakers dos playoffs trouxe muita contestação, em particular, para o técnico JJ Redick. Decisões do ex-jogador nas duas partidas finais da série contra o Minnesota Timberwolves foram muito questionadas por fãs e analistas. Ninguém nega que o trabalho do treinador novato na temporada regular foi uma boa revelação. Mas, no mata-mata, Brian Windhorst crê que a sua atuação foi desastrosa.

“Eu não quero que isso pareça uma crítica pessoal, mas JJ comandou a equipe de uma forma bem imatura nesses jogos. Não admitiu que errou ao deixar os seus titulares o segundo tempo inteiro em quadra na quarta partida. E, depois, ele preferiu ativar um atleta que não atuava há meses – Maxi Kleber – do que pivôs com ritmo de jogo. Foi uma decisão irracional da sua parte”, disparou o jornalista da ESPN.

O jogador símbolo das mudanças (questionáveis) de Redick no fim da série foi Jaxson Hayes. O pivô titular do Lakers saiu nos minutos iniciais do quarto jogo e não entrou mais em quadra contra o Timberwolves. Atuando com formações mais baixas, o time acabou dominado por Rudy Gobert na partida que decretou a eliminação. Windhorst acredita que foi uma decisão motivada, antes de tudo, pelo descontrole.

Publicidade

“JJ entrou no último jogo ainda nervoso com as críticas que recebeu no duelo anterior. Estava tão ‘esquentado’, aliás, que Reggie Miller revelou que precisou acalmá-lo antes da partida. Ele abandonou a entrevista coletiva porque não gostou de uma pergunta e comportou-se como um técnico infantil. A conduta, independentemente da questão, já mostrou falta de controle antes de uma partida crucial”, argumentou o analista.

Leia mais sobre JJ Redick

Elenco falho

Windhorst, no entanto, não coloca a culpa integral da eliminação do Lakers dos playoffs no técnico JJ Redick. Pelo contrário. Ele apontou que as decisões do ex-atleta foram só um “ingrediente” do fracasso angelino. E outras questões, aliás, são mais fundamentais do que a atuação do treinador. O jornalista lembrou, por exemplo, que a fundação do elenco da franquia tem vários pontos de desequilíbrios.

Publicidade

“Esse é um elenco que todos sabiam ter falhas e lacunas. Foi uma decisão consciente, pois era a consequência de rescindir a troca por Mark Williams. Eu acho que havia um caminho para que pudessem ser um ameaça nos playoffs. A margem, no entanto, era bem pequena para erros. E, infelizmente, essas falhas já ficaram expostas cedo até demais”, avaliou o comentarista.

Mas ter um elenco falho não dá “sinal verde” para que o técnico faça loucuras. Por isso, Windhorst crê que Redick vai entender os seus “tropeços” assim que o calor da derrota passar. “Eu sinto muito, mas acho que JJ vai reavaliar tudo o que aconteceu em breve. Creio que, assim que olhar para trás, ele vai perceber que não colocou o seu time na melhor condição para vencer”, apostou.

Publicidade

Jogadores

As falhas do elenco do Lakers não eram uma surpresa para ninguém. Mas, talvez, o que tenha decepcionado foi o desempenho de certos jogadores. É claro que uma derrota em cinco jogos em uma série com mando de quadra, a princípio, já significa que o time não funcionou. Mas, para Windhorst, chamou a atenção como as referências do time – em maior ou menor grau – ficaram devendo contra o Timberwolves.

“A verdade é que a equipe não pôde contar com as melhores atuações dos seus astros. Austin [Reaves], em particular, foi péssimo na série. É claro que a defesa de Minnesota merece elogios, mas ele não entregou. Luka teve um problema de saúde no jogo três e sofreu uma lesão nas costas na quinta partida. E, por fim, LeBron pareceu cansado na reta final do confronto. Acusou os seus 40 anos”, concluiu o experiente jornalista.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA