“Lakers não estava pronto para jogo físico do Timberwolves”, admite JJ Redick

JJ Redick não estreou como treinador em playoffs da forma como gostaria, pois o Los Angeles Lakers perdeu para o Minnesota Timberwolves em casa. Mas não foi só uma derrota. Os visitantes venceram por 22 pontos de vantagem. E o time da casa nunca ficou menos do que 11 pontos atrás no segundo tempo. O técnico creditou a atuação decepcionante, em primeiro lugar, a um problema de postura.

“Eu não vou dizer que a nossa equipe não estava pronta para competir em uma partida de playoffs. Mas não sei se estávamos prontos para esse nível de jogo físico. Acho que Minnesota, antes de tudo, entrou em quadra com bastante potência e uma abordagem bem física. E nós simplesmente não conseguimos responder a altura”, admitiu o ex-jogador, depois do revés por 117 a 95.

Os números, de fato, mostram que o Timberwolves foi superior em pontos cruciais da partida. Pegou mais rebotes e marcou mais pontos dentro do garrafão, por exemplo. Limitou um dos times que mais cobraram lances livres na temporada regular a só 16 tentativas no duelo. Para LeBron James, a estreia nos playoffs deve servir como um chamado para o Lakers.

Publicidade

“Talvez, a gente precisasse de um jogo de playoffs para entrar na série. Sentir o tipo de intensidade e abordagem física, por exemplo, que vão trazer para as partidas. Mas, no fim das contas, todos sabiam que essa é a forma como Minnesota joga. Não é segredo. Temos, então, que estar melhor preparados para o segundo jogo”, cobrou o craque californiano.

Leia mais sobre o Los Angeles Lakers

Agressividade

Mas é claro que um time nunca perde por um motivo só. Por isso, os atletas do Lakers indicaram para outros detalhes que pesaram na derrota contra o Timberwolves além do que JJ Redick apontou. O ala Jarred Vanderbilt ficou irritado porque o time, mesmo atuando em casa, não teve uma postura agressiva. Ele viu o Timberwolves no controle da partida desde o início, pois a equipe tomou as rédeas com uma postura mais incisiva.

Publicidade

“Nós temos que ser mais agressivos da largada, em síntese. Eu sinto que eles foram os ‘agressores’ e, em seguida, continuaram mais físicos na maioria do jogo. Ganharam os rebotes ofensivos, bolas ‘divididas’ e posses soltas. Creio que todas as batalhas dentro de quadra, no fim das contas, foram para o lado deles”, lamentou o especialista defensivo.

É comum que, na rotina frenética da temporada regular, oscilações de postura ocorram em todas as equipes. Mas Vanderbilt não aceita que isso ocorra na estreia no momento mais importante do ano. “Isso é playoffs, cara. Então, nós temos que jogar mais duro. Não dá para ganhar nesse nível de competição com a postura que tivemos hoje. Pois, nos playoffs, vence quem joga mais duro. Simples assim”, cravou.

Publicidade

Série longa

O Timberwolves não era um palpite popular logo para o primeiro jogo da série contra o Lakers. Então, não é um exagero dizer que esse resultado foi uma surpresa. O time de Minnesota “roubou” a vantagem de mando de quadra na série e, com isso, comanda o duelo. Mas será que os comandados de Chris Finch tem mais cartas na manga? Chris Finch garante que sim.

“Nós sabemos que essa série vai ser longa, então o que aconteceu hoje acaba aqui. Só foi o primeiro jogo. Não trabalhamos com a ideia de que a próxima partida vai ser igual essa. Certamente, vai ser bem diferente na terça. Mas temos muito mais para entregar também na sequência. Sei que podemos jogar ainda melhor”, projetou o treinador do Timberwolves.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA