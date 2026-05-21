Cavaliers x Knicks – Onde assistir ao jogo dos playoffs NBA
Knicks abriu 1 a 0 sobre o Cavaliers nas finais do Leste
Saiba onde assistir ao Jogo 2 entre Cleveland Cavaliers x New York Knicks, válido pelas finais do Leste nos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, nesta quinta-feira (21). As equipes se enfrentam no Madison Square Garden, a partir das 21 (horário de Brasília).
Datas da série
19/05: Cleveland Cavaliers 104 x 115 New York Knicks
21/05: Cleveland Cavaliers x New York Knicks
23/05: New York Knicks x Cleveland Cavaliers
25/05: New York Knicks x Cleveland Cavaliers
27/05: Cleveland Cavaliers x New York Knicks *
29/05: New York Knicks x Cleveland Cavaliers *
31/05: Cleveland Cavaliers x New York Knicks *
*Se necessário
Cleveland Cavaliers (0)
O Cavaliers perdeu a chance de vencer o Jogo 1 fora de casa. Após chegar ao último quarto vencendo por 14 pontos, o time de Cleveland deixou o Knicks reagir e forçar uma prorrogação. Desse modo, no tempo adicionar, a franquia de Ohio foi dominada e saiu atrás nas finais do Leste.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|James Harden
|1,96
|36
|G
|Donovan Mitchell
|1,91
|29
|G
|Dennis Schroder
|1,85
|32
|G
|Sam Merrill
|1,93
|30
|G
|Keon Ellis
|1,96
|26
|G
|Craig Porter
|1,88
|26
|G
|Tyrese Proctor
|1,93
|22
|G
|Max Strus
|1,96
|30
|F
|Jaylon Tyson
|1,98
|23
|F
|Evan Mobley
|2,13
|24
|F
|Nae’Qwan Tomlin
|2,08
|25
|F
|Dean Wade
|2,06
|29
|F
|Riley Minix
|2,01
|25
|F
|Tristan Enaruna
|2,01
|24
|C
|Jarrett Allen
|2,11
|28
|C
|Thomas Bryant
|2,08
|28
|C
|Larry Nance Jr.
|2,06
|33
Time titular: James Harden, Donovan Mitchell, Dean Wade, Evan Mobley e Jarrett Allen
Leia mais
- Boletim de rumores e trocas da NBA (16/05/2026)
- “Rockets será melhor comigo na NBA”, garante Fred VanVleet
- Tiago Splitter ganha rival de peso para técnico do Blazers
New York Knicks (1)
O Knicks abriu 1 a 0 nas finais do Leste contra o Cavaliers. Para isso, o time de New York precisou de uma virada histórica, forçando uma prorrogação e marcando 14 pontos no tempo adicional. O grande nome da vitória foi o astro Jalen Brunson, que marcou 38 pontos.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Jalen Brunson
|1,85
|29
|G
|Mikal Bridges
|1,98
|29
|G
|Miles McBride
|1,89
|25
|G
|Jordan Clarkson
|1,96
|33
|G
|Landry Shamet
|1,93
|29
|G
|Jose Alvarado
|1,83
|28
|G
|Tyler Kolek
|1,91
|25
|F
|Josh Hart
|1,96
|31
|F
|OG Anunoby
|2,01
|28
|F
|Jeremy Sochan
|2,03
|22
|F
|Pacome Dadiet
|2,03
|20
|F
|Mohamed Diawara
|2,03
|20
|F
|Kevin McCullar
|1,98
|25
|F
|Dillon Jones
|1,98
|24
|C
|Karl-Anthony Towns
|2,11
|30
|C
|Mitchell Robinson
|2,13
|28
|C
|Ariel Hukporti
|2,11
|24
|C
|Trey Jemison
|2,08
|26
Time titular: Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby, Josh Hart e Karl-Anthony Towns
Onde assistir ao Jogo 2 entre Cavaliers x Knicks pelos playoffs da NBA hoje (19)
Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Data: 21/05/2026
Horário: 21h (horário de Brasília)
Local: Madison Square Garden, New York
comentários