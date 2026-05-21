Cavaliers x Knicks – Onde assistir ao jogo dos playoffs NBA

Knicks abriu 1 a 0 sobre o Cavaliers nas finais do Leste

Saiba onde assistir ao Jogo 2 entre Cleveland Cavaliers x New York Knicks, válido pelas finais do Leste nos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, nesta quinta-feira (21). As equipes se enfrentam no Madison Square Garden, a partir das 21 (horário de Brasília).

Datas da série

19/05: Cleveland Cavaliers 104 x 115 New York Knicks
21/05: Cleveland Cavaliers x New York Knicks
23/05: New York Knicks x Cleveland Cavaliers
25/05: New York Knicks x Cleveland Cavaliers
27/05: Cleveland Cavaliers x New York Knicks *
29/05: New York Knicks x Cleveland Cavaliers *
31/05: Cleveland Cavaliers x New York Knicks *

*Se necessário

Cleveland Cavaliers (0)

O Cavaliers perdeu a chance de vencer o Jogo 1 fora de casa. Após chegar ao último quarto vencendo por 14 pontos, o time de Cleveland deixou o Knicks reagir e forçar uma prorrogação. Desse modo, no tempo adicionar, a franquia de Ohio foi dominada e saiu atrás nas finais do Leste.

PosJogadorAlturaIdade
GJames Harden1,9636
GDonovan Mitchell1,9129
GDennis Schroder1,8532
GSam Merrill1,9330
GKeon Ellis1,9626
GCraig Porter1,8826
GTyrese Proctor1,9322
GMax Strus1,9630
FJaylon Tyson1,9823
FEvan Mobley2,1324
FNae’Qwan Tomlin2,0825
FDean Wade2,0629
FRiley Minix2,0125
FTristan Enaruna2,0124
CJarrett Allen2,1128
CThomas Bryant2,0828
CLarry Nance Jr.2,0633

Time titular: James Harden, Donovan Mitchell, Dean Wade, Evan Mobley e Jarrett Allen

New York Knicks (1)

O Knicks abriu 1 a 0 nas finais do Leste contra o Cavaliers. Para isso, o time de New York precisou de uma virada histórica, forçando uma prorrogação e marcando 14 pontos no tempo adicional. O grande nome da vitória foi o astro Jalen Brunson, que marcou 38 pontos.

PosJogadorAlturaIdade
GJalen Brunson1,8529
GMikal Bridges1,9829
GMiles McBride1,8925
GJordan Clarkson1,9633
GLandry Shamet1,9329
GJose Alvarado1,8328
GTyler Kolek1,9125
FJosh Hart1,9631
FOG Anunoby2,0128
FJeremy Sochan2,0322
FPacome Dadiet2,0320
FMohamed Diawara2,0320
FKevin McCullar1,9825
FDillon Jones1,9824
CKarl-Anthony Towns2,1130
CMitchell Robinson2,1328
CAriel Hukporti2,1124
CTrey Jemison2,0826

Time titular: Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby, Josh Hart e Karl-Anthony Towns

Onde assistir ao Jogo 2 entre Cavaliers x Knicks pelos playoffs da NBA hoje (19)

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Data: 21/05/2026
Horário: 21h (horário de Brasília)
Local: Madison Square Garden, New York

