Cooper Flagg lidera time de novatos da NBA

A NBA divulgou nesta quarta-feira (20) os times de novatos da temporada 2025/26. A escolha contou com votação de 100 jornalistas e profissionais de mídia dos EUA. Como era esperado, o ala Cooper Flagg liderou a lista do primeito time de calouros da NBA.

Os votantes da NBA indicaram cinco jogadores para o ‘Primeiro Time’ e outros cinco para o ‘Segundo Time’. Dois pontos foram dados aos jogadores que receberam votos da primeira seleção e um para a segunda.

Como já era projetado, Cooper Flagg liderou o primeiro time. Isso porque o novato do Dallas Mavericks venceu o prêmio de Calouro do Ano em 2025/26, após grande ano de estreia na liga. Primeira escolha do Draft de 2025, o ala teve médias de 21 pontos, 6.7 rebotes e 4.5 assistências, em 70 jogos pelo Mavericks.

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Flagg ainda entrou para a história da NBA ao igualar Michael Jordan como o único calouro a liderar sua equipe em pontos, rebotes, assistências e roubos de bola. Além disso, se tornou o atleta mais jovem da história a marcar 50 pontos em uma partida.

Além de Cooper Flagg, o ala Kon Knueppel também entrou no time de calouros da NBA. Ao longo de 2025/26, o camisa 7 do Charlotte Hornets foi o principal concorrente do astro do Mavericks pelo prêmio de Calouro do Ano. Desse modo, com médias de 18.5 pontos, 5.3 rebotes e 3.4 assistências, ele ficou em segundo na votação.

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Outro nome na seleção foi VJ Edgecombe, do Philadelphia 76ers, que ficou em terceiro na votação para Calouro do Ano. Além dele, Dylan Harper também garantiu vaga no ‘Primeiro Time’, graças ao grande ano de estreia pelo San Antonio Spurs na NBA.

Por fim, o quinto lugar no time de calouros da NBA foi Cedric Coward. O jogador do Memphis Grizzlies venceu uma disputa acirrada com Maxime Raynaud, do Sacramento Kings. O ala recebeu 125 pontos, enquanto o pivô ficou com 110. Aliás, Derik Queen, do New Orleans Pelicans, também teve 110.

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Times de novatos da temporada 2024/25 da NBA

Primeiro Time

Cooper Flagg (Dallas Mavericks): 200 pontos – primeira escolha do Draft 2025

Kon Knueppel (Charlotte Hornets): 200 pontos – quarta escolha do Draft 2025

VJ Edgecombe (Philadelphia 76ers): 200 pontos – terceira escolha do Draft 2025

Dylan Harper (San Antonio Spurs): 193 pontos – segunda escolha do Draft 2025

Cedric Coward (Memphis Grizzlies): 125 pontos – 11ª escolha do Draft 2025

Segundo Time

Maxime Raynaud (Sacramento Kings): 110 pontos – 42ª escolha do Draft 2025

Derik Queen (New Orleans Pelicans): 110 pontos – 13ª escolha do Draft 2025

Jeremiah Fears (New Orleans Pelicans): 109 pontos – sétima escolha do Draft 2025

Ace Bailey (Utah Jazz): 107 pontos – quinta escolha do Draft 2025

Collin Murray-Boyles (Toronto Raptors): 66 pontos – nona