“Lakers deveria ter medo de Anthony Edwards nos playoffs”, avisa analista

O equilíbrio na tabela de classificação sugere que a pós-temporada da conferência Oeste vai ser difícil de prever. Algumas séries, apesar da vantagem de mando de quadra, não têm favoritos claros. Então, no fim das contas, quase todo mundo possui algo a temer. Stephen A. Smith, por isso, alerta: o Los Angeles Lakers precisa manter “guarda alta” contra o Minnesota Timberwolves nos playoffs por causa de Anthony Edwards.

“Anthony não é Luka Doncic, mas Los Angeles deveria estar com medo. Depois do que vi dele no ano passado, nas séries contra Denver e Phoenix, não tenho dúvida de que é um jogador especial. E, certamente, esse menino vai entrar em quadra bem motivado. Creio que Minnesota não passa de fase, mas será um confronto longo porque ele vai jogar demais”, avisou o comentarista da ESPN.

A torcida do Lakers, a princípio, não mostra grande temor com Edwards pelo histórico na temporada regular. O ala-armador não impressionou nos duelos do Timberwolves contra os californianos. Ele teve média de 19,0 pontos nos quatro jogos, enquanto só converteu 40% dos seus arremessos de quadra. Mas, para Smith, o fato de estarmos em uma série de playoffs agora muda tudo.

“Anthony vai ver dois jogadores do nível de LeBron e Luka do outro lado. E, por isso, eu acho que essa série é uma oportunidade. É a maior chance que esse rapaz já teve para consolidar o seu status como um dos superastros da liga. Ele sabe disso, pois tem essa personalidade. Então, vai entrar em quadra com tudo para ‘peitar’ esses dois monstros do jogo”, projetou o polêmico analista.

Outro lado

Por mais que Edwards esteja em alta, Smith admite que a comparação com Doncic não cabe. Tanto em termos de desempenho atual, quanto no histórico de playoffs. Afinal, para o Timberwolves, essa série tem um gosto de revanche contra o esloveno. O ala-armador, ainda pelo Dallas Mavericks, eliminou a equipe em 2024. Talvez, mais do que uma revanche, seja a chance de exorcizar um fantasma.

“Luka assusta mais do que Anthony porque já destruiu Minnesota nos playoffs passados. É simples assim. Ele sempre arrebenta quando enfrenta essa equipe. Então, se eu venço e jogo bem sempre que nos enfrentamos, é claro que pesa um fator psicológico aí. Luka, certamente, quer ver esse time na pós-temporada. Ele é um problema para Minnesota”, admitiu a celebridade da crônica esportiva dos EUA.

É comum que cada time veja alguns jogadores, em particular, como “carrascos”. Mas, a esta altura da competição, o Timberwolves não tem opção a não ser encarar o desafio. “Esse é um desafio traumático, mas Minnesota não tem alternativa a não ser encará-lo de frente. Afinal, isso é uma obrigação. Não podem correr porque estão nos playoffs e precisam competir para avançar”, concluiu Smith.

Palavra do ídolo

A preocupação com o Lakers no duelo de playoffs contra Anthony Edwards não se limita a Smith. Um dos maiores jogadores da história da franquia, por exemplo, também está com medo do que o jovem craque pode “aprontar” nas possíveis sete partidas. O ídolo Magic Johnson torce e crê que o time angelino vai superar o Timberwolves. Mas precisa ter atenção máxima com o ala-armador.

“Vou estar ‘colado’ na televisão para todos os jogos dessa série e ver três dos jogadores mais empolgantes da liga: LeBron, Luka e Anthony. Eu aposto que o meu Lakers ganha em seis jogos, mas estou com medo. E esse medo é porque o astro mais excitante do basquete atual está do outro lado. Anthony é um problema”, reconheceu o membro do Hall da Fama, nas redes sociais.

