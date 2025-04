“LeBron James é o maior de todos”, crava Anthony Edwards

Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves se enfrentam na primeira rodada dos playoffs da NBA. O primeiro duelo será neste sábado (19). Então, o confronto coloca frente a frente dois astros de gerações diferentes: LeBron James e Anthony Edwards. O jovem, então, projetou a série decisiva e enalteceu o legado do veterano no basquete.

“Significa muito pra mim enfrentá-lo. LeBron provavelmente será lembrado como o maior jogador de basquete da história. Então, tentar tirá-lo dos playoffs vai ser difícil, mas vai ser uma jornada divertida”, disse Edwards em coletiva.

Será a primeira vez na carreira que Anthony Edwards vai enfrentar LeBron James nos playoffs. Aliás, o astro do Lakers disputou sua primeira série de pós-temporada na NBA em 2006. Na ocasião, o ala-armador tinha apenas quatro anos.

Aos 23 anos, Edwards já é visto como um dos principais nomes da nova geração. Na atual temporada, somou médias de 27.6 pontos, 5.7 rebotes e 4.5 assistências. Além disso, a campanha marcou um ponto de evolução no seu jogo: as bolas de três. Isso porque converteu 39.5% das tentativas. Em 2023/24, sua média foi de 35.7%.

Da mesma forma, seu volume nos arremessos do perímetro aumentou. Em 2024/25 chegou à marca de 10.1 tentativas por jogo. Como comparação, na última campanha ele tentou 6.7 por noite.

Além disso, Edwards levou o Timberwolves ao quatro playoffs seguido. Na temporada passada, a equipe avançou da primeira rodada pela primeira vez desde que o jovem astro entrou na NBA. Da mesma forma, Minnesota chegou às finais da Conferência Oeste pela primeira vez em 20 anos. Mas, perdeu para o Dallas Mavericks em cinco jogos.

Apesar de enaltecer LeBron, Edwards e o Timberwolves terão outra estrela para se preocupar na série: Luka Doncic. O craque chegou ao Lakers na trade deadline e evoluiu o time do técnico JJ Redick. Vale lembrar que o esloveno também é um carrasco recente de Minnesota. Na última temporada ele teve grandes atuações nas finais do Oeste.

O Timberwolves avançou aos playoffs com a sexta posição do Oeste. O Lakers, por sua vez, garantiu a terceira posição. As equipes abrem a série decisiva neste sábado (19), às 21h30 (horário de Brasília). Os Jogos 1 e 2 serão na Califórnia por conta da melhor campanha angelina.

