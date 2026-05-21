NBA: Mavericks mira mentor de Cooper Flagg para vaga de técnico

O futuro do Dallas Mavericks na NBA passa por Cooper Flagg. Após vencer o Calouro do Ano em 2026, o ala mostrou que é um astro em ascensão na liga e se colocou como rosto do projeto no Texas. Desse modo, é natural que as decisões da diretoria passem a ser focadas em melhorar o em torno do camisa 32.

A primeira decisão a favor de Cooper Flagg deve ser em relação a um novo técnico. Após a demissão de Jason Kidd, o Mavericks passou a analisar o mercado de treinadores e já definiu um possível alvo. De acordo com Brett Siegel, do Clutch Points, trata-se de Jon Scheyer, mentor do ala no basquete universitário.

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Scheyer foi quem treinou Flagg no único ano do jovem na Universidade de Duke. Sob o comando do jovem técnico, o ala teve médias de 19.2 pontos, 7.5 rebotes e 4.2 assistências, além de 1.4 roubo. Assim, o time chegou ao Final Four e o ala venceu o prêmio de Jogador do Ano na NCAA.

O técnico de Duke ainda construiu um esquema focado em Cooper Flagg. Isso porque o ala não tinha posição física e conseguia colaborar em diversos aspectos do jogo. Desse modo, algo que ajudar no desejo do Mavericks de aproveitar ainda mais os talentos do camisa 32 na NBA.

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O presidente Masai Ujiri, inclusive, afirmou que o novo técnico do Mavericks na NBA terá como missão maximizar o talento de Cooper Flagg. Então, faria sentido para Dallas colocar alguém que já conhece o ala e conseguiu aproveitar suas qualidades na NCAA.

Vale lembrar que John Scheyer tem apenas 38 anos, mas já é visto como um dos técnicos mais promissores dos EUA. Em 2022, ele assumiu o lugar do lendário Mike Krzyzewski, o Coach K, em Duke. Desde então, ele liderou o programa a três títulos da ACC, dois da temporada regular e venceu o prêmio de técnico do Ano da ACC em 2026.

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Demissão de Kidd

O Mavericks começou a buscar um novo técnico após demitir Jason Kidd na NBA. Segundo Shams Charania, da ESPN, a decisão partiu de Ujiri, que assumiu a presidência do Mavericks nos últimos dias.

Jason Kidd estava no time desde 2021/22, quando deixou o cargo de assistente do Los Angeles Lakers. Ele ainda tinha mais quatro anos sob contrato, no valor de aproximadamente US$40 milhões.

Apesar de ir à final da NBA em 2023/24, o Mavericks só foi aos playoffs mais uma vez no período em que ele comandou. Em cinco campanhas, Kidd somou 205 vitórias em 410 jogos. Portanto, teve um aproveitamento de 50% na fase regular.