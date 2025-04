Segundo jornalista, LeBron James deve deixar contrato com Lakers

O atual contrato de LeBron James com o Los Angeles Lakers é válido até o final da próxima temporada. No entanto, segundo Erik Beaston, do site Bleacher Report, o craque deve negar sua opção de jogador, se tornando um agente livre ao final de 2024/25. Isso porque, ao negar o contrato, que o renderia US$52 milhões de dólares, ele pode avaliar seu futuro. Mas, ainda segundo o jornalista, ele deve ficar na Califórnia.

“Se houver outro time que pode buscar LeBron James, seria o Golden State Warriors. A franquia tentou uma troca pelo craque na trade deadline, segundo Adrian Wojnarowski e Ramona Shelburne da ESPN”, disse Beaston.

“O Lakers tem a melhor situação para James. Afinal, jogar ao lado de Doncic lhe dá aquele segundo astro para uma tentativa de seu quinto título da NBA. Ele pode optar por sair e ver o que há disponível. Mas espere que ele retorne ao time com o qual já conquistou um título e continue buscando mais um”.

Se LeBron não acionar sua opção no contrato, isso pode abrir muitas portas para o Lakers. Considerando que ele ainda joga em alto nível, o time deve lhe dar tudo o que quiser em termos de detalhes contratuais. Entretanto, ele já mostrou antes de 2024/25 que estaria disposto a receber menos dinheiro se isso ajudasse a equipe.

Na última offseason, James aceitou uma redução salarial. Contudo, um corte maior poderia abrir caminho para que o Lakers faça melhoria no elenco. Brett Siegel, do ClutchPoints, revelou que existe essa chance.

“LeBron deve abrir mão de sua player option de US$50.6 milhões, mas não é esperado que ele deixe Los Angeles”, disse o jornalista. “Essa tem sido a estratégia de James ao longo dos anos. Assinar aqueles contratos ‘1+1’, que dão a ele e ao Lakers a chance para ajustar os números do teto salarial.

“Na última offseason, LeBron James deixou claro para Rob Pelinka e a diretoria do Lakers que estaria disposto a aceitar uma redução sa em seu contrato se isso ajudasse a buscar jogadores. É muito provável que ele faça o mesmo neste verão, permitindo que Los Angeles adicione mais talento ao redor dele e de Luka (Doncic)”.

