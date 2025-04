Mike Budenholzer corre risco de demissão no Suns

Por conta da campanha pífia em 2024/25, o Phoenix Suns deverá passar por várias mudanças nesta offseason, incluindo a demissão de Mike Budenholzer. De acordo com jornalista Marc Stein, do portal Substack, o técnico corre um sério risco de deixar o cargo ao término da temporada. Vale lembrar que o profissional assinou, em 2024, um contrato de cinco anos com a franquia. Ou seja, Budenholzer tem vínculo até 2029.

No entanto, o fracasso nesta temporada poderá provocar a saída do treinador. Dono da maior folha salarial da NBA, o Suns foi apenas o 11º colocado da Conferência Oeste. Assim, com 36 vitórias e 46 derrotas, o time não chegou nem ao play-in.

“Se Mike Budenholzer for de fato demitido, ele será o segundo técnico consecutivo do Suns a cair após a primeira temporada, com um contrato de cinco anos”, afirmou Stein.

Vale lembrar que o antecessor de Mike Budenholzer, Frank Vogel, também deixou o Suns via demissão depois de apenas uma temporada no comando do time. Em 2023/24, a equipe fechou a fase regular na sexta posição do Oeste, com 49 vitórias e 33 derrotas. Mas, na primeira rodada dos playoffs, o Suns foi “varrido” pelo Minnesota Timberwolves.

Desde que Mat Ishbia comprou o Suns, em fevereiro de 2023, a franquia teve três técnicos. Naquela temporada, Monty Williams encerrou um ciclo de quatro anos à frente da equipe. Depois vieram Vogel e Budenholzer, que fracassaram em comandar um elenco caro rumo ao título da NBA. Portanto, o time caminha para o quarto treinador na gestão Ishbia.

Com a provável demissão de Mike Budenholzer, já começam a surgir especulações sobre quem seria o novo comandante do Suns. A princípio, Chauncey Billups era um dos mais falados. Mas, nesse fim de semana, o técnico renovou o seu contrato com o Portland Trail Blazers.

Outro profissional no radar da franquia do Arizona é Willie Green, atual treinador do New Orleans Pelicans. Green, aliás, já trabalhou no Suns. Afinal, ele foi o principal assistente de Williams entre 2019 e 2021.

Budenholzer no Suns

Campeão da NBA pelo Milwaukee Bucks, em 2021, Mike Budenholzer chegou ao Suns com planos ambiciosos. Sua missão era liderar o time mais caro da liga a um título inédito. Porém, a temporada de Phoenix foi um fiasco.

De acordo com Tim MacMahon, da ESPN, houve atrito do técnico com vários jogadores do Suns. Portanto, um indício de vestiário “rachado”. Em fevereiro, Jusuf Nurkic revelou um problema de relacionamento com Budenholzer. O jogador bósnio, inclusive, contou que ficou dois meses sem conversar com o treinador. Além disso, o pivô disse que não tinha qualquer relação com Budenholzer.

Mas não para por aí. Alvo de uma provável demissão, Mike Budenholzer bateu de frente com os astros do Suns. Bradley Beal, por exemplo, demonstrou insatisfação por ter virado reserva em uma parte da campanha. Já Kevin Durant chegou a bater boca com o treinador em dois jogos de Phoenix.

Por fim, houve uma tensão entre Devin Booker e Budenholzer. Segundo o insider Chris Haynes, o técnico chamou o astro para uma reunião, durante uma sequência ruim do time. No encontro, ele implorou ao camisa 1 para que abaixasse o tom de voz durante as partidas e os pedidos de tempo para que a comissão técnica pudesse falar. De acordo com Haynes, o maior cestinha da história do Suns ficou chocado com o pedido do técnico, pois é um dos líderes do elenco.

