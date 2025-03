Suns pode demitir técnico para satisfazer Booker e Durant

O Phoenix Suns pode demitir o técnico Mike Budenholzer, na próxima offseason, para satisfazer Devin Booker e Kevin Durant. De acordo com o jornalista, os astros não possuem uma boa relação com o treinador, que está apenas na primeira temporada à frente do time. O profissional aliás, tem, vínculo com o Suns até 2030, e um salário anual de US$10 milhões.

Na última semana, um artigo assinado por Tim MacMahon, da ESPN, escancarou a crise da franquia do Arizona. Entre os problemas do Suns está o relacionamento ruim entre o técnico e alguns jogadores, incluindo Devin Booker, e a insatisfação de Kevin Durant com os recentes rumores de troca.

“O mês de fevereiro foi brutal para Phoenix. Afinal, a equipe só venceu três de 13 jogos. Enquanto isso, Kevin Durant e Bradley Beal lidaram com todos os rumores de uma trade deadline maluca, que obviamente prejudicou o clima do time. Além disso, há relatos de atritos de Mike Budenholzer com vários jogadores. Estamos falando também de problemas com Booker”, afirmou o jornalista.

Já a tensão entre Budenholzer e Booker foi divuldada pelo repórter Chris Haynes. De acordo com o insider, o treinador chamou o astro para uma reunião, há algumas semanas. No encontro, ele implorou ao camisa 1 para que abaixasse o tom de voz durante as partidas e os pedidos de tempo para que a comissão técnica pudesse falar. Segundo Haynes, o maior cestinha da história da equipe ficou chocado com o pedido do técnico, pois é um dos líderes do elenco.

Além de Booker, Durant não parece ter uma relação saudável com o técnico do Suns. Afinal, em alguns jogos da temporada, o craque bateu boca com Budenholzer. Logo após um deles, na vitória sobre o Los Angeles Clippers, há duas semanas, o veterano colocou panos quentes na situação.

“As pessoas veem uma imagem na televisão ou uma declaração e já ‘forçam’ narrativas. Tratam como se não tivéssemos esse tipo de interação o tempo inteiro. Mas isso ocorre porque não sabem e entendem a dinâmica da nossa relação. Somos dois competidores que, antes de tudo, desejam fazer tudo da forma certa. E, por isso, nós somos firmes quando discordamos. Mike permite que eu seja um jogador que expressa a minha opinião. A gente só discute porque nos importamos com as vitórias”, afirmou o camisa 35.

As situações com Booker e Durant não são as primeiras polêmicas do técnico do Suns na temporada. Há pouco mais de um mês, o pivô Jusuf Nurkic revelou um problema de relacionamento com Budenholzer. O jogador bósnio, inclusive, contou que ficou dois meses sem conversar com o treinador. Além disso, Nurkic disse que não tinha qualquer relação com Budenholzer.

Décimo primeiro colocado da Conferência Oeste, o time de Phoenix é uma decepção em 2024/25. Hoje, portanto, estaria fora até do play-in. Apesar da péssima campanha, o Suns tem a maior folha salarial da NBA (US$210,6 milhões).

Voto de confiança

O dono da franquia, Mat Ishbia, disse à ESPN que não sabe o motivo da campanha ruim. No entanto, ele deu um voto de confiança ao técnico do Suns e ao elenco capitaneado por Booker e Durant. O dirigente, portanto, ainda acredita na classificação para a pós-temporada. Só que, ao mesmo tempo, Ishbia deixa claro que mudanças deverão ocorrer na offseason, em caso de fracasso em quadra.

“Tem sido uma temporada decepcionante. Não há uma pessoa na franquia que não se sinta frustrado. Afinal, tínhamos grandes expectativas. Nós nos sentíamos muito bem sobre onde iríamos entrar na temporada. Porém, não atingimos nenhuma dessas expectativas. Aliás, ficamos bem abaixo do que esperávamos”.

“Mas, eu ainda acredito no nosso time, no nosso técnico. Então, acredito nos caras que temos. Só que, ao mesmo tempo, no final da temporada, se não chegarmos onde esperamos chegar, eu terei dados e evidências suficientes de saber o que não funcionou e o que funcionou. Tomaremos decisões com base nisso”, concluiu.

