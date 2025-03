Dono do Suns descarta troca de Devin Booker

O dono do Phoenix Suns, Mat Ishbia, descartou uma troca envolvendo o astro Devin Booker. Em entrevista concedida à ESPN, o magnata falou sobre os planos para a equipe. Décimo primeiro colocado da Conferência Oeste, o time de Phoenix é uma decepção nesta temporada da NBA. Hoje, portanto, estaria fora até do play-in.

De acordo com Ishbia, Booker está comprometido com o Suns pelo resto de sua carreira. Além disso, o ala-armador está totalmente alinhado com a alta cúpula da franquia. Desse modo, o bilionário rechaçou qualquer possibilidade de uma negociação do astro.

“Isso [troca de Devin Booker] nunca vai acontecer aqui no Suns. É uma estupidez. Tenho Booker no auge. Para ganhar um título da NBA, você precisa ter uma estrela. Enfim, você tem precisa ter um grande jogador. Temos Devin Booker”.

Mesmo com o iminente fracasso, Ishbia não quer saber de reconstrução. Desde que comprou a franquia, há dois anos, o bilionário adota uma postura agressiva no mercado. Tanto que trouxe Kevin Durant e Bradley Beal, e abriu mão de várias escolhas de Draft nas negociações. Não por acaso, o Suns tem a maior folha salarial da NBA. Tudo pelo primeiro título da equipe.

“Para o bem ou para o mal, aqui não existe esse negócio de ‘confiança no processo’. É surpreendente para mim que alguns fãs realmente gostem disso [reconstrução]. Você acha que eu vou ficar sete anos e tentar chegar lá? Você gosta das escolhas do Draft de 2030 que temos em mãos? Eu quero tentar ganhar hoje”.

“Talvez no ano que vem não sejamos tão bons, mas vamos tentar de novo. Na próxima oportunidade que tivermos, vamos tentar vencer e competir. E vai funcionar. Vamos ganhar títulos aqui em Phoenix. É nisso que estamos focados”, afirmou Ishbia.

Ishbia também revelou que uma pequena renovação do time em torno de Devin Booker pode ser um dos caminho do Suns na próxima offseason. Entretanto, o proprietário da franquia não assegurou a permanência de Durant, que tem contrato até 2026. Na última trade deadline, o veterano foi alvo de diversos rumores de troca. Mas, no fim das contas, o ala de 36 anos decidiu continuar em Phoenix.

“Apenas direi que vamos avaliar tudo na offseason. Vamos encontrar uma maneira de vencer. Provavelmente é muito mais fácil vencer com Durant do que sem ele. Mas, ao mesmo tempo, sim, se não formos bons o suficiente, vamos encontrar uma maneira de ser melhores na próxima temporada”.

Por fim, Ishbia afirmou que não sabe o motivo da campanha ruim do Suns. No entanto, ele deu um voto de confiança ao elenco e ao técnico Mike Budenholzer. O dirigente, portanto, ainda acredita na classificação do time para a pós-temporada.

“Tem sido uma temporada decepcionante. Não há uma pessoa na franquia que não se sinta frustrado. Afinal, tínhamos grandes expectativas. Nós nos sentíamos muito bem sobre onde iríamos entrar na temporada. Porém, não atingimos nenhuma dessas expectativas. Aliás, ficamos bem abaixo do que esperávamos”.

“Mas, eu ainda acredito no nosso time, no nosso técnico. Então, acredito nos caras que temos. Só que, ao mesmo tempo, no final da temporada, se não chegarmos onde esperamos chegar, eu terei dados e evidências suficientes de saber o que não funcionou e o que funcionou. Tomaremos decisões com base nisso”, concluiu.

Devin Booker

Escolha 13 do Draft de 2015, Devin Booker já disputou 658 jogos pelo Suns. Suas médias, na carreira, são de 24,5 pontos, quatro rebotes e 5,2 assistências. Já em 2024/25, os números dele são ainda melhores: 25,9 pontos, 4,1 rebotes e 6,8 assistências. Há pouco mais de um mês, o astro se tornou o maior pontuador da história da equipe.

Para muitos analistas de NBA, a equipe de Phoenix está próxima de uma “implosão” devido à campanha desastrosa. Desse modo, Devin Booker poderia virar moeda de troca no Suns. O Houston Rockets, aliás, é um time que está de olho na situação, pois tem interesse no ala-armador.

Booker tem contrato até 2028 e, até lá, vai receber cerca de US$220 milhões em salários. O craque ressaltou sua forte ligação com Phoenix e que está disposto a repetir a postura de lendas como Tim Duncan, Dirk Nowitzki e Kobe Bryant. Ou seja, jogar por uma única equipe durante toda a carreira na NBA.

“Tenho orgulho da comunidade de Phoenix, das pessoas que me apoiaram desde que eu tinha 18 anos, quando as coisas estavam feias. E das pessoas que estão conosco, nós simplesmente não conseguimos realizar o que queríamos. Então, eu quero fazer isso, e eu quero fazer isso aqui. Essa é a responsabilidade de ser um franchise player, e eu uso isso com honra. Então, pode não parecer o cenário mais bonito agora, mas temos que fazer isso e eu vou fazer isso“.

“Cheguei aqui aos 18 anos sem saber o que esperar. Sempre fui acolhido, amado. Sempre houve amor e apoio da comunidade de Phoenix. E eu sempre fiz questão de permanecer envolvido. Não apenas fazendo doações, mas realmente estando lá com as pessoas. Deixar as crianças poderem me tocar, sentir e me ver pessoalmente”, finalizou.

