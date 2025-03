Tensão entre Devin Booker e técnico expõe crise no Suns

A crise no Phoenix Suns ganhou mais um capítulo, com a notícia sobre uma tensão entre Devin Booker e o técnico Mike Budenholzer. De acordo com o insider Chris Haynes, o treinador chamou o astro para uma reunião, há algumas semanas. No encontro, Budenholzer pediu a Booker que abaixasse o tom de voz durante as partidas e os pedidos de tempo para que a comissão técnica pudesse falar. Segundo Haynes, o maior cestinha da história da equipe ficou chocado com o pedido do técnico, pois é um dos líderes do elenco.

“Semanas atrás, Budenholzer convocou Devin para uma reunião particular. O técnico implorou para que o astro abaixasse o seu tom de voz dentro de quadra e durante os timeouts. Booker, então, ficou chocado depois de ouvir isso do treinador”, contou o jornalista.

A revelação não poderia surgir em pior hora. Afinal, o Suns vem de dez derrotas nos últimos 12 jogos. Com isso, o time despencou na tabela de classificação. Hoje, Phoenix ocupa apenas o 11º lugar da Conferência Oeste. Ou seja, está fora até da zona de classificação para o play-in.

Publicidade

Logo após o revés para o New Orleans Pelicans, na última quinta-feira (27), Devin Booker deu uma indireta para o técnico do Suns. Na coletiva pós-jogo, o astro reclamou da falta de comunicação na equipe.

“Os erros poderiam ser consertados com um pouco mais de conversa, eu diria. Mas, as coisas estão difíceis. Ficamos quietos como um time, e pela minha experiência, essa não é a maneira de superar esse momento adverso”, afirmou o camisa 1.

Publicidade

Leia mais sobre Devin Booker e o Suns!

No início de janeiro, Booker fez um desabafo sobre a campanha ruim do Suns. As declarações foram dadas após a derrota para o Charlotte Hornets, um dos piores times da NBA e que não vencia uma partida há um mês. Após o vexame, o astro disparou contra o time.

“Nós temos um grande problema, que é desistir no meio do jogo. Nossa vibração e comunicação está sempre em alta quando estamos em um bom ritmo, jogando bem. Mas, quando a situação fica difícil, nós apenas desistimos do jogo, sabe? Então, é isso que não pode acontecer. As coisas não podem ser assim. O mais importante em um jogo de basquete é manter a energia e execução em todos os momentos. Enfim, você tem que seguir jogando”, disse Booker.

Publicidade

Vale lembrar que o Phoenix Suns tem a maior folha salarial da NBA (US$210,6 milhões). Combinados, o trio de astros formado por Devin Booker, Bradley Beal e Kevin Durant tem direito a US$150,6 milhões em salários na campanha atual. Ou seja, quase 72% da folha está comprometida apenas com três atletas.

Budenholzer perdeu o vestiário?

A situação com Devin Booker não é a primeira polêmica do técnico do Suns com um comandado na temporada. Há pouco mais de um mês, o pivô Jusuf Nurkic revelou um problema de relacionamento com Budenholzer.

Publicidade

Em entrevista para o portal Arizona Republic, o jogador bósnio contou que não conversava com o treinador há dois meses. Além disso, Nurkic disse que não há qualquer relação com Budenholzer. Portanto, expôs um ambiente ruim com o comandante do time.

“Não nos falamos há dois meses. Não temos um relacionamento. Então, está tudo bem. Apenas sou profissional e tento fazer o melhor que posso. Ou seja, trabalhar e ficar pronto para o que quer que seja. Mas, não há caos nesta equipe. Aliás, ela já tem muito disso. Enfim, estou tentando ser o mais profissional possível e trabalhar duro”.

Publicidade

“Estou feliz que o treinador tenha encontrado alguém que ele gosta para jogar. Eu acho que é revigorante para ele rodar quatro pivôs. Isso é algo sustentável. Que fique claro que eu não tenho nada contra Nick Richards (reforço da equipe). De qualquer forma, eu posso ajudar o time. Mas, neste momento, estou feliz que eles encontraram alguém que eles querem que jogue”, alfinetou o bósnio, trocado dias depois para o Charlotte Hornets.

Contratado pelo Suns na última offseason, o técnico Mike Budenholzer tem mais quatro anos de contrato com o Suns. O salário anual dele gira em torno de US$10 milhões. Ou seja, é um dos mais bem pagos da NBA. Mas, a campanha pífia da equipe pode encurtar a parceria.

Publicidade

Devin Booker

Décima terceira escolha do Draft de 2015, Booker já disputou 651 jogos pelo Suns. Suas médias, na carreira, são de 24,5 pontos, quatro rebotes e 5,2 assistências. Já em 2024/25, os números dele são ainda melhores: 26,4 pontos, quatro rebotes e 6,8 assistências. Há um mês, o astro de 28 anos se tornou o maior pontuador da história da franquia.

Para muitos analistas de NBA, a equipe de Phoenix está próxima de uma “implosão”, com o iminente fracasso. Desse modo, Booker poderia virar moeda de troca. O Houston Rockets, aliás, é um time que está de olho na situação, pois tem interesse no ala-armador. Booker tem contrato até 2028 e, até lá, vai receber cerca de US$220 milhões em salários. O craque ressaltou sua forte ligação com Phoenix, mas despistou sobre o futuro.

Publicidade

“É estranho nesta liga que as pessoas façam o que Tim Duncan, Dirk Nowitzki e Kobe Bryant fizeram [jogar no mesmo time durante toda a carreira]. Como eu disse, entrei aos 18 anos sem saber o que esperar. Sempre fui acolhido, amado, mas também passei sufoco. Vocês se lembram das dificuldades no começo. Entretanto, sempre houve amor e apoio da comunidade de Phoenix. E eu sempre fiz questão de permanecer envolvido. Não apenas fazendo doações, mas realmente estando lá com as pessoas. Deixar as crianças poderem me tocar, sentir e me ver pessoalmente”, finalizou.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA