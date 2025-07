Primeira escolha do Draft, Cooper Flagg assina contrato

Cooper Flagg assinou seu primeiro contrato após o Draft da NBA. O acerto com o Dallas Mavericks aconteceu na quarta-feira (2). De acordo com Brett Siegel, do site ClutchPoints, o ala de 18 anos fechou um acordo de US$62.7 milhões por quatro anos, sendo US$ 13.8 milhões na temporada 2025/26.

Flagg foi a primeira escolha do Draft 2025 da NBA. Então, ele será o nome mais bem pago da classe pelos próximos quatro anos. O ex-jogador da Universidade de Duke, além disso, está entre os 125 maiores salários da liga em 2025/26, à frente dos pivôs Victor Wembanyama e Chet Holmgren.

O momento em que Flagg assinou o contrato foi publicado pelo Mavs nas redes sociais. Durante o registro, um membro do time comentou: “Primeiro de 50 contratos na NBA”. Então, o ala respondeu: “Esse é o plano, pelo menos”.

Ainda com 18 anos, Cooper Flagg não escondeu a emoção de realizar um sonho. Logo após assinar o contrato, ele bateu palmas, cumprimentou os membros da equipe e comemorou a chance. Para o Mavs, o momento também foi histórico e especial. Isso porque, o ala é apenas o segundo atleta selecionado pela equipe na primeira escolha do Draft.

De contrato assinado pós-Draft, Cooper Flagg agora deseja estrear na NBA. Na primeira coletiva, o ala destacou o privilégio de poder defender a equipe. Além disso, se mostrou animado em jogar com os novos colegas de time, que, segundo ele, são versáteis e talentosos.

“Vir para Dallas é uma bênção. Sou muito grato por estar na situação em que estou. Então, aproveitar tudo isso, tentar ser o melhor que posso e vencer no mais alto nível. Acho que sou versátil, um cara que faz muitas coisas em quadra. Olhando para o elenco, penso que podemos jogar um basquete sem posições, com muitos atletas que podem fazer várias coisas”, disse Cooper Flagg.

A alegria também está presente entre fãs, torcedores e membros do Mavericks. Após ano espetacular por Duke, uma das maiores promessas da história estará vestindo a camisa 32 de Dallas. Assim, o técnico Jason Kidd não esconde a felicidade em poder treinar Cooper Flagg.

“Estamos falando de um jovem de 18 anos que tem todas as respostas certas e está falando em treinar depois disso. Ele é um vencedor, com postura exemplar. Cooper Flagg terá sucesso por muito tempo. Ele não tem receio de trabalhar. Então, o Mavs é muito abençoado por tê-lo aqui”, disse Kidd.

