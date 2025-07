D’Angelo Russell é o novo reforço do Mavericks

De acordo com Marc Stein, do portal Substack, D’Angelo Russell é o novo reforço do Dallas Mavericks. Segundo o jornalista, o acordo é válido por duas temporadas. Nesse período, o armador vai receber US$13 milhões em salários.

O detalhe é que o segundo ano é uma opção do jogador. Ou seja, Russell poderá testar o mercado em 2026. A contratação de um armador era uma das prioridades do Mavs nesta offseason.

Russell era agente livre irrestrito. Na última temporada, o atleta de 29 anos passou por duas equipes: Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets. Suas médias, em 58 jogos, foram de 12,6 pontos e 5,1 rebotes.

Novo reforço do Mavericks, D’Angelo Russell vive um declínio na carreira. A queda salarial é um dos sinais, pois o jogador recebeu US$18,7 milhões na última temporada. Mas, em quadra, ele mostrou que não é o mesmo de outrora. Em 2024/25, Russell teve a pior média de pontos e o pior aproveitamento nas bolas de três (31,4%) em dez anos de NBA.

Em baixa no Lakers, o armador foi trocado para o Nets no final do ano passado. Foi na equipe do Brooklyn que Russell viveu sua melhor fase na liga. Em 2019, ele alcançou médias de 21,1 pontos e sete rebotes. Desse modo, foi eleito All-Star pela primeira e única vez na carreira. No entanto, o retorno ao Nets não saiu como esperado, já que a franquia não se interessou pela renovação do vínculo.

Agora, em Dallas, Russell chega para ser o reserva imediato do astro Kyrie Irving. Porém, o novo reforço do Mavericks pode iniciar a próxima campanha como titular. Afinal, Irving rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em março deste ano. A franquia projeta que ele possa retornar às atividades somente em janeiro de 2026.

Outra opção do Mavs é utilizar o novato Cooper Flagg na função. Algo que o próprio técnico Jason Kidd revelou, na última semana. Pela Universidade de Duke, o jovem atuou como point forward (ala que conduz a bola e arma o time). Dessa forma, o treinador foi questionado sobre a posição de Flagg. Segundo Kidd, o novato terá a bola nas mãos para iniciar as ações ofensivas de Dallas.

“Quero colocá-lo como armador, por exemplo. Quero deixá-lo desconfortável e ver como ele reage comandando o jogo. Cooper é capaz de jogar na 2, na 3. Ele se sente confortável jogando assim, mas queremos pressioná-lo. Acho que ele vai responder de forma positiva. Não tem problema falhar, não tem problema perder a bola. Já conversamos sobre isso. Estou animado para dar a bola a ele e ver o que acontece”, disse Kidd.

