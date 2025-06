Veja quem são os jogadores agentes livres da NBA em 2025

É hora de explorar o mercado! O Jumper Brasil listou os 60 principais jogadores da NBA que serão agentes livres na offseason de 2025. Portanto, a partir das 19h (horário de Brasília) desta segunda-feira (30), os atletas poderão acertar contratos verbais com as equipes. Mas, é só no próximo domingo (06/07) que eles vão assinar oficialmente com seus times.

Antes de mais nada, é bom esclarecer que há dois tipos de agentes livres na NBA: o restrito, que poderá receber ofertas de qualquer equipe da Liga, mas com o seu atual time tendo a opção de cobri-las, e o irrestrito, que poderá assinar com qualquer time.

Jogadores agentes livres da NBA em 2025

Armadores (21)

Jogador Último time Idade Tipo* Josh Giddey Bulls 22 R D’Angelo Russell Nets 29 I Ty Jerome Cavaliers 27 I Russell Westbrook Nuggets 36 I Chris Paul Spurs 40 I Tyus Jones Suns 29 I Spencer Dinwiddie Mavericks 32 I Ben Simmons Clippers 28 I Tre Mann Hornets 24 R Dennis Schroder Pistons 31 I Malcolm Brogdon Wizards 32 I Kevin Porter Bucks 25 I Tre Jones Bulls 25 I Gary Payton II Warriors 31 I Kyle Lowry 76ers 39 I Delon Wright Knicks 33 I Seth Curry Hornets 34 I Dante Exum Mavericks 29 I De’Anthony Melton Nets 27 I Monte Morris Suns 30 I Markelle Fultz Kings 27 I

R: restrito

I: irrestrito

Josh Giddey se valorizou bastante na última temporada. Tanto que se tornou o principal jogador do Chicago Bulls. Por isso, o armador australiano deverá receber uma lucrativa oferta de extensão contratual por parte da equipe de Illinois.

Alas (21)

Jogador Último time Idade Tipo Jonathan Kuminga Warriors 22 R Cam Thomas Nets 23 R Dorian Finney-Smith Lakers 32 I Nickeil Alexander-Walker Timberwolves 26 I Malik Beasley Pistons 28 I Caris LeVert Hawks 30 I Quentin Grimes 76ers 25 R Gary Trent Jr. Bucks 26 I Tim Hardaway Jr. Pistons 33 I Bruce Brown Pelicans 28 I Luke Kennard Grizzlies 29 I Nicolas Batum Clippers 36 I Taurean Prince Bucks 31 I Duncan Robinson Heat 31 I Jae’Sean Tate Rockets 29 I Trendon Watford Nets 24 I Gary Harris Magic 30 I Trey Lyles Kings 29 I Ziaire Williams Nets 23 I Alec Burks Heat 33 I Eric Gordon 76ers 36 I

O futuro de Jonathan Kuminga é incerto. Agente livre restrito, o jogador não mostrou a evolução esperada no Warriors. Além disso, ele ainda dá sinais de imaturidade. Hoje, há a possibilidade de que Kuminga assine um novo vínculo com Golden State e seja imediatamente trocado (sign-and-trade). O Bulls é um dos times interessados no jovem ala.

Pivôs (18)

Jogador Último time Idade Tipo Myles Turner Pacers 29 I Brook Lopez Bucks 37 I Deandre Ayton Blazers 26 I Santi Aldama Grizzlies 24 R Al Horford Celtics 39 I Clint Capela Hawks 31 I Moritz Wagner Magic 28 I Guerschon Yabusele 76ers 29 I Kevon Looney Warriors 29 I Luke Kornet Celtics 29 I Thomas Bryant Pacers 27 I Larry Nance Jr. Hawks 32 I Isaiah Jackson Pacers 23 R Jaxson Hayes Lakers 25 I Mason Plumlee Suns 35 I Marvin Bagley Grizzlies 26 I Precious Achiuwa Knicks 25 I Bol Bol Suns 25 I

Myles Turner foi peça importante no Pacers, vice-campeão da NBA na última temporada. Desse modo, a equipe de Indiana não medirá esforços para renovar o vínculo com o pivô.

