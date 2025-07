Boletim de rumores e notícias do NBB (03/07)

Bem-vindo à edição de 03/07 do boletim de rumores e notícias do NBB. Após o fim da temporada 2024/25, o mercado nacional ficou ainda mais agitado com as equipes se movimentando em busca de reforços e renovações. Então, o Jumper Brasil traz as últimas novidades sobre a elite do basquete brasileiro.

Flamengo sonha com ex-jogador da NBA

Na última semana, um rumor ganhou força nos bastidores do mercado do NBB: a chegada de um ex-jogador da NBA ao Flamengo. Isso porque o nome de Rondae Hollis-Jefferson passou a ser ligado ao rubro-negro. O veterano acumula passagens por Brooklyn Nets, Toronto Raptors e Portland Trail Blazers. Ao mesmo tempo, ganhou destaque com grandes atuações na última Copa do Mundo, ao defender a seleção da Jordânia.

No entanto, apesar da especulação, Guilherme Tadeu, do podcast Café Belgrado, acredita que o ala de 30 anos não deve vir para o Brasil. Em sua avaliação e apuração, o jornalista indica que é pouco provável que ele deixe a liga das Filipinas, onde joga atualmente. Por lá, ele é tido como ídolo e um dos principais nomes da competição. Além disso, assinou uma renovação de contrato muito lucrativa em abril. Portanto, deve continuar no país da Ásia.

Por outro lado, dois nomes estão pertos de serem anunciados. De acordo com o Repórter NBB, que cobre o mercado do basquete nacional, o pivô Wesley Castro está encaminhado com o Flamengo. Ele defendeu o Sesi Franca nas últimas duas temporadas e deve reforçar o garrafão rubro-negro.

Enquanto isso, após a saída oficial do ídolo Franco Balbi, o time carioca já avançou pelo seu xará substituto. Afinal, Franco Baralle, um dos grandes nomes do Minas nas últimas campanhas, deve fechar um contrato de dois anos com o Flamengo. O armador argentino deve fazer dupla com Alexey, que permanece na Gávea.

Sesi Franca confirma rumores e anuncia pacote de reforços

Atual tetracampeão do NBB, o Sesi Franca foi um dos times que mais movimentou o mercado do basquete nacional após o fim de 2024/25. Já visando o Campeonato Paulista, o clube confirmou rumores recentes e anunciou grandes reforços. O principal deles é o pivô Cristiano Felício, com longa passagem pelo Chicago Bulls e experiência na Europa. O jogador de 32 anos foi confirmado na última semana.

Além disso, o Sesi Franca confirmou a chegada do veterano Corderro Bennett, que defendeu o São Paulo nos últimos dois anos. Da mesma forma, reforçou o perímetro com o argentino Nacho Laterza, que fez boa temporada na liga de seu país. Outro novo (velho) nome na “Capital do Basquete” é mais um atleta com longa bagagem: Rafael Mineiro. O ala-pivô se despediu do Minas e já foi anunciado pelo time francano.

A equipe também confirmou renovações de contrato. O ídolo David Jackson permanece em 2025/26, enquanto a jovem promessa Zu Jr, que retorna de grave lesão, também continua no elenco do técnico Helinho Garcia.

Por outro lado, outros nomes devem deixar o time. São os casos do armador Facundo Corvalán, o pivô Rafel Hettsheimer, o ala americano Charles Hinkle e o ala-pivô Nathan Mariano, que participou do último Draft da NBA.

Corinthians fecha renovações e pode ter dois novos nomes

Após boa campanha nos playoffs da última temporada, o Corinthians garantiu jogadores importantes. Isso porque o clube do Parque São Jorge anunciou um pacote de renovações. Os nomes divulgados são do armador Cauê Borges, o ala americano Elijah Clark e o pivô Lucas Cauê, que foi um dos principais destaques de 2024/25. Outro atleta que deve renovar é Rafael Munford, que fez bom primeiro ano no time.

Da mesma forma, de acordo com o Repórter NBB, o Corinthians encaminhou o retorno do ala americano Devaunta Thomas, que defendeu a equipe em 2022/23. Outro reforço deve ser o pivô Gabriel Novaes, que teve bom ano pelo Pato Basquete. Mas, o alvinegro deve perder um nome do garrafão. O perfil Clutch Alvinegro informou que Du Sommer não deve ficar. Ele chegou do Pato na última temporada, mas não teve o desempenho esperado com média inferior a cinco pontos por jogo.

Unifacisa movimenta mercado para 2025/26

Após anos sendo sensação do NBB, a Unifacisa caiu de rendimento na última temporada. Agora, a equipe se reforça para voltar a disputar as primeiras posições da liga. Além de confirmar rumores e anunciar Melvin Johnson, que estava no Corinthians, o clube também fechou com Makhtar Gueye. O ala-pivô senegalês acabou de ser campeão em seu país natal.

Outro nome importante que deve chegar ao time da Paraíba, segundo o Repórter NBB, é o armador Yohanner Sifontes, que defendeu o Botafogo no fim da última campanha. O venezuelano teve ótimas atuações nos dez jogos que disputou no Brasil, somando média superior a 16 pontos.

Em contrapartida, a Unifacisa pode perder um jogador que foi destaque nas duas últimas temporadas. Trata-se do ala-pivô Rafael Rachel, que tem conversas avançadas para vestir a camisa do vice-campeão Minas.

União Corinthians deve ter baixas importantes

Depois de encaminhar boas contratações para 2025/26, como Nate Barnes e André Goés, o União Corinthians pode perder jogadores importantes. Afinal, segundo o Repórter NBB, um dos grandes nomes da equipe nas últimas campanhas pode estar a caminho do Mogi. O americano Duane Johnson interessa ao time do interior paulista e já tem conversas avançadas.

Quem também deve deixar Santa Cruz do Sul é ala-pivô Jon dos Anjos, que deve ser anunciado pelo Rio Claro (time que pode retornar ao NBB na próxima temporada). Por outro lado, o União Corinthians já está de olho em um substituto para a posição. Então, Bernardo da Silva, que foi titular do Pinheiros na última campanha pode chegar à equipe.

Outros rumores do NBB

Bauru: quarto colocado no último NBB, o Dragão encaminhou renovações com dois jogadores. Assim, os ala-pivôs Gemerson e Daniel Moreira devem permanecer no time para a próxima temporada, segundo o Repórter NBB.

quarto colocado no último NBB, o Dragão encaminhou renovações com dois jogadores. Assim, os ala-pivôs Gemerson e Daniel Moreira devem permanecer no time para a próxima temporada, segundo o Repórter NBB. Paulistano: De acordo com Guilherme Tadeu, do Café Belgrado, o Paulistano está perto de anunciar o americano Kaleb Hunter. O armador defendeu o Cordón, da liga uruguaia, em 2024/25.

De acordo com Guilherme Tadeu, do Café Belgrado, o Paulistano está perto de anunciar o americano Kaleb Hunter. O armador defendeu o Cordón, da liga uruguaia, em 2024/25. Rio Claro: com o retorno das atividades do Rio Claro na atual temporada, o time passou a se movimentar no mercado. Além de Jon dos Anjos, o time encaminhou a chegada do armador Gemadinha, que defendeu o Brasília no NBB. A equipe ainda não anunciou sua volta de forma oficial ao Novo Basquete Brasil, mas vai disputar o Campeonato Paulista de 2025.

