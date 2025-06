Brasileiros vão disputar a Summer League da NBA

A Summer League da NBA, que começa no próximo dia 5 de julho, contará com participação de dois brasileiros. Isso porque o pivô Márcio Santos e o ala-pivô Mãozinha Pereira estarão no torneio de pré-temporada dos Estados Unidos. O primeiro acaba de ser vice-campeão alemão pelo Ratiopharm Ulm, enquanto o segundo venceu o título uruguaio pelo Nacional.

O jornalista Arthur Salazar confirmou a presença dos dois brasileiros na Summer League da NBA. Márcio, revelado pelo Sesi Franca, fez boa temporada pelo Ulm e vai defender o Orlando Magic. Enquanto isso, Mãozinha, que ganhou contratos de dez dias no Memphis Grizzlies na última temporada, terminou o ano no Uruguai e vestirá a camisa do Chicago Bulls.

Portanto, duas das franquias mais populares da NBA no Brasil terão um jogador do país em seus elencos no torneio de verão. A competição começará no dia cinco de julho. No entanto, a principal etapa da Summer League está marcada para o dia 10 do mesmo mês. Vale lembrar que o campeonato conta com três etapas. São elas: Califórnia e Salt Lake City (5 a 8 de julho) e Las Vegas, a principal, entre os dias 10 e e 20 de julho.

Vale lembrar que ambos os brasileiros já disputaram a Summer League da NBA. Afinal, Mãozinha esteve presente com o Detroit Pistons em 2023, mas não foi efetivado ao elenco principal. Depois, ele ganhou contratos curtos com o Grizzlies, onde teve boas aparições. Sobretudo nos jogos do fim da temporada. Da mesma forma, Márcio disputou o torneio pelo Atlanta Hawks depois de não ser selecionado no Draft de 2024.

O jovem pivô de 22 anos se inscreveu no recrutamento, mas não teve sucesso. Depois, o Hawks deu oportunidade ao brasileiro, mas não ganhou chance no time da NBA. Assim, ele deixou o Franca, onde foi campeão na mesma temporada rumo à liga alemã. Por lá, iniciou sua trajetória como reserva. Entretanto, o titular da posição sofreu lesão e ganhou espaço. Assim, Márcio terminou a campanha como titular. Sua equipe acabou perdendo o título da Bundesliga por 3 a 2 para o Bayern de Munique.

Agora, ambos terão mais uma chance de se provar e conquistar uma vaga na NBA. Mãozinha, aliás, contratado para reforçar a equipe na fase final do campeonato uruguaio, após encerrar sua temporada na G League com o Memphis Hustle. Campeão, ele ganhou mais uma chance na Summer League. Um fato curioso sobre o ala-pivô é que ele foi inscrito pelo Minas para disputar os playoffs do NBB. No entanto, optou por não participar depois de defender o Nacional.

Os dois atletas serviram à seleção brasileira na última convocação. A equipe disputou o qualificatório para AmeriCup com eles no elenco. Márcio atuou em seis partidas e teve médias de 10.2 pontos, 5.5 rebotes e 38.5% nas bolas de três em 21 minutos por jogos. Mãozinha, por sua vez, disputou quatro jogos e somou 13.3 pontos, oito rebotes, 1.3 roubo de bola, 1.3 toco e 71.4% do perímetro em mais de 18 minutos por partida.

Outro nome?

Por fim, há ainda a dúvida sobre a participação de Nathan Mariano. O ala-pivô do Sesi Franca foi inscrito no último Draft da NBA, mas não foi selecionado. Então a expectativa era ele ser convidado por alguma franquia para a Summer League. Entretanto, ainda não há nenhuma confirmação. Enquanto isso, aos 21 anos, ele defende o time brasileiro na LDB, a principal liga de base do país.

