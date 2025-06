Conheça Nathan Mariano, o brasileiro no Draft da NBA

O Draft da NBA, que terá início nesta quarta-feira (25), contará com um brasileiro: o ala-pivô Nathan Mariano. O jogador acabou de conquistar o título do NBB com o Sesi Franca e vai tentar cavar seu espaço nos Estados Unidos. Então, na véspera do primeiro dia do recrutamento, o Jumper Brasil conta mais sobre a jovem promessa de 21 anos.

O brasileiro Nathan Mariano entra pro Draft da NBA por cumprir o requisito de “elegibilidade automática” para atletas internacionais. A regra define todos atletas que cumprem 22 anos, como selecionáveis sem necessidade de declaração.

Nascido em 16 de setembro de 2009, em Franca, ele tem a influência de seu irmão mais velho, Lucas Mariano, que disputou 14 temporadas do NBB e se firmou como um dos grandes pivôs do país. Nathan, com 2,07 metros e 91 quilos atua como ala-pivô. Portanto, ainda mais versátil e permite um garrafão poderoso ao técnico Helinho Garcia.

Carreira

O jogador foi integrado ao elenco principal do Sesi Franca na temporada 2020/21. Mesmo com pouco espaço, chegou ao time adulto com 18 anos. Naquela campanha, atuou em apenas seis jogos, com média de três minutos, ainda ganhando seu espaço. Aos poucos, aliás, ele foi vindo. A cada ano, Nathan Mariano foi aumentando a minutagem e ganhando confiança.

Em 2022/23, aumentou sua participação para 21 partidas, mas ainda com poucos minutos. No entanto, já fazia parte do time que iniciou uma dinastia no NBB. Na temporada seguinte atuou em 34 jogos com pouco mais de sete minutos por duelo. Então, foi em 2023/24 que começou a dar indícios de como poderia contribuir em quadra.

Então, em 2024/25 veio seu melhor ano. Com a lesão do capitão e ídolo Lucas Dias, ele passou a fazer parte, de fato, da rotação do Franca. Afinal, o time contava apenas com o veterano Rafael Hettsheimer para a posição no início da temporada. Assim, Nathan foi titular em diversas oportunidades.

Mesmo com a chegada de Wesley e o retorno de Lucas Dias, o camisa 43 continuou participando ativamente das partidas. Inclusive, fazendo parte da rotação ao longo de todos os playoffs e das finais. Como resultado, na última campanha, Nathan Mariano disputou 51 jogos com quase 18 minutos de média em quadra. O ala-pivô terminou a fase regular com médias de seis pontos, 3.8 rebotes, 0.5 toco e 35.8% nas bolas de três. Ou seja, a melhor temporada de sua carreira.

Nos playoffs, foram 17 jogos disputados com quase 16 minutos de média. Assumindo um papel mais defensivo em momentos cruciais dos jogos, ele diminuiu sua pontuação (3.6), mas elevou o número de rebotes para 4.1 por partida.

Além disso, conseguiu sua primeira convocação para a seleção brasileira adulta. Com o objetivo de ceder espaço para jovens jogadores, o técnico Aleksandar Petrovic chamou o ala-pivô.

Mariano tem bom aproveitamento no ataque, mas é conhecido por sua boa defesa. Prova disso é que ele permite apenas 35.9% das cestas dos adversários perto do aro. Sua versatilidade ainda o faz ter 61.1% de acerto na transição. Da mesma forma, sua defesa permite só 19.6% de conversão do rival isolado.

Brasileiros no Draft da NBA

Os últimos jogadores brasileiros a participarem dos Draft da NBA foram Didi Louzada, Gui Santos e Márcio Santos. O primeiro, foi selecionado pelo New Orleans Pelicans na posição 35, em 2019. Entretanto, não se firmou na liga. O ala teve passagens na G League, liga da Austrália e Portland Trail Blazers. Sem espaço, voltou ao Brasil para defender o Flamengo, foi campeão com Franca nesta temporada e agora vai disputar a liga japonesa.

Enquanto isso, o último nome de sucesso na NBA foi Gui Santos. O ala revelado pelo Minas foi a 55ª escolha de de 2022 e segue no Golden State Warriors. Após um início sem espaço e com mais tempo na G League, ele teve sua temporada com mais minutos na liga. Inclusive, entrando em jogo de playoffs.

Por fim, Márcio acabou não recrutado no Draft de 2024. O pivô, também revelado por Franca, participou da Summer League com o Atlanta Hawks, mas teve poucos minutos. Assim, acabou não sendo escolhido por nenhum time. Como resultado, foi para a Alemanha defender o Ulm, onde está disputando as finais da liga local como titular. Agora, tentará mais uma vez espaço através da liga de verão. De acordo com o jornalista Arthur Salazar, o pivô vai defender o Orlando Magic no torneio de 2025.

Portanto, com Nathan Mariano, dos últimos quatro brasileiros no Draft da NBA, três foram revelados pelo Sesi Franca.

