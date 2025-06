Boletim de rumores e notícias do NBB (23/06)

Bem-vindo à edição de 23/06 do boletim de rumores e notícias do NBB. Após o fim da temporada 2024/25, o mercado nacional ficou ainda mais agitado com as equipes se movimentando em busca de reforços e renovações. Então, o Jumper Brasil traz as últimas novidades sobre a elite do basquete brasileiro.

Campeão, Franca tem começo de mercado agitado

Poucos dias depois de conquistar o tetracampeonato seguido do NBB, o Sesi Franca iniciou as preparações para 2025/26 bem agitado. A princípio, o time anunciou as permanências de nomes importantes: o capitão Lucas Dias, o jogador com melhores números da temporada, Georginho, e o técnico Helinho Garcia. Os jogadores tinham mais um ano de contrato.

Por outro lado, o Franca informou a saída de Didi Louzada. O ala foi eleito MVP das finais e fez grandes atuações nos playoffs. Um dia após definir que ele não faria mais parte do elenco, o Sun Rockers Shibuya, do Japão, anunciou a contratação do jogador.

Além de Didi, outros dois nomes podem deixar o atual campeão. Afinal, os pivôs Wesley e Nathan Mariano não devem permanecer em 2025/26. O primeiro, de acordo com o Repórter NBB, que cobre o mercado nacional, tem acordo encaminhado com o Flamengo. O jovem, por sua vez, está inscrito no Draft da NBA. Mas, caso não seja selecionado, pode ser contratado pelo Paulistano, segundo o Blog Turnover. Apesar do interesse do clube brasileiro, seu desejo é disputar a Summer League se firmar nos EUA.

Para suprir as prováveis saídas, o Franca pode contar com dois nomes de peso. Ainda segundo o Repórter NBB, Cristiano Felício já teria acordo encaminhado. O pivô veterano vem do Japão, mas tem longa passagem na NBA, pelo Chicago Bulls. Além disso, atuou na Espanha, Alemanha e é nome constante na seleção brasileira. Aliás, ele disputou as últimas Olimpíadas de Paris. Por fim, outro veterano pode chegar. Trata-se do americano Corderro Bennett, que defendeu o São Paulo nos últimos anos.

Flamengo mantém titulares e sonha com destaque do Minas

Time com mais títulos do NBB, o Flamengo terminou a temporada com a terceira posição. Então, começou a se movimentar no mercado. O time trocou de treinador ao longo da temporada, mas já garantiu permanência de nomes importantes. De acordo com o Repórter NBB, o rubro-negro renovou contratos do armador Alexey (candidato ao MVP), do ala Gui Deodato e do pivô Ruan Miranda.

Alexey foi um dos principais destaques da temporada e foi o grande nome do Flamengo nos playoffs. Enquanto isso, Deodato assumiu o papel de sexto-homem do time e vai para sua quarta temporada no Rio de Janeiro. Já Ruan, que chegou da G League no início de 2024/25, assumiu papel de destaque na pós-temporada e ficará mais um ano na gávea.

Mas o clube carioca também busca se reforçar. Rumores da imprensa argentina indicam que o Flamengo pode tentar a contratação de Franco Baralle. O armador é um dos principais nomes do Minas nos últimos dois anos. Inclusive, foi destaque da equipe nas finais contra o Franca. A 3×3 Rádio relembrou a provável saída de Franco Balbi para o Brasília. Portanto, o jogador do time de Belo Horizonte viria como substituto.

Por fim, o sete vezes campeão do NBB quer repatriar um jovem talento brasileiro. Revelado pelo Corinthians, Daniel Onwenu disputou a última temporada pelo Capitanes, da G League, e é alvo do Flamengo.

Pinheiros contrata estrangeiro e quer permanência do principal jogador

Um dos times que surpreendeu na última temporada, o Pinheiros mira alto para 2025/26. A equipe terminou a fase regular na sexta posição e foi eliminado para o campeão Franca, nas quartas de final, em cinco jogos. Então, com um dos elencos mais jovens do NBB, busca continuar competitivo.

O primeiro movimento do clube é pela renovação do principal jogador da última campanha: David Sloan. O armador americano foi o cestinha do Pinheiros e liderou a equipe nos playoffs. Como resultado, é um dos finalistas ao prêmio de MVP. De acordo com o Repórter NBB, ele já tem acerto encaminhado para ficar.

Enquanto isso, o clube de São Paulo acertou a contratação do venezuelano Jesús López, de 22 anos. Ou seja, mais um jovem para integrar o elenco recheado de promessas. O ala foi eleito o Jogador que Mais Evoluiu na liga da Venezuela.

União Corinthians segue se reforçando

Depois de encaminhar a contratação de Nate Barnes, o União Corinthians pode trazer dois nomes do Bauru. Segundo o Repórter NBB, o time de Santa Cruz do Sul quer as chegadas do ala-pivô Lucas Brandão, que foi o vencedor do último torneio de enterradas e do armador Davi Rossetto. Ambos foram reservas do time do interior paulista na última temporada, mas fizeram parte da rotação.

Além disso, um veterano com muita história no NBB pode chegar ao Rio Grande do Sul. Trata-se do ala André Goés. Ele defendeu o São Paulo em 2024/25. Portanto, é um dos jogadores que vão continuar na elite do basquete nacional após o fim do time profissional tricolor. Então, ele vai para seu 18º ano no torneio.

Outros rumores do mercado do NBB

Mogi: depois de deixar o São Paulo no meio de 2024/25, o veterano treinador Guerrinha ficou sem cargo no NBB. Agora, retornará a um dos times que fez história. Isso porque o Mogi o anunciou como coordenador técnico. Além disso, o clube renovou contratos com os jovens Iago Barry e Gabriel Caldeira.

depois de deixar o São Paulo no meio de 2024/25, o veterano treinador Guerrinha ficou sem cargo no NBB. Agora, retornará a um dos times que fez história. Isso porque o Mogi o anunciou como coordenador técnico. Além disso, o clube renovou contratos com os jovens Iago Barry e Gabriel Caldeira. Corinthians: o Blog Turnover havia informado a provável ida do jovem armador Tico Faria para a NBA G League. No entanto, dias após o rumor, o clube alvinegro divulgou a renovação de contrato com o atleta de 21 anos.

o Blog Turnover havia informado a provável ida do jovem armador Tico Faria para a NBA G League. No entanto, dias após o rumor, o clube alvinegro divulgou a renovação de contrato com o atleta de 21 anos. Unifacisa: depois de anunciar reforços nas últimas semanas, o time da Paraíba encaminhou a renovação de contrato com o pivô Gerson. Capitão da equipe, será sua quinta temporada em Campina Grande.

