Franca bate Minas mais uma vez e conquista o tetra do NBB

O Sesi Franca conquistou o tetra do NBB, nesta quarta-feira (18), após bater o Minas pela terceira vez seguida nas finais. Jogando diante de sua torcida, no Pedrocão, a equipe francana venceu por 86 a 73. No último período, os donos da casa tiveram uma atuação coletiva irretocável. Desse modo, o time do interior de São Paulo fechou a série em 3 a 1. Assim, Franca leva o troféu de campeão do torneio pelo quarto ano seguido.

O quarto jogo das finais do NBB foi de tirar o fôlego, decidido nos detalhes e no coração. Impulsionado por um ginásio ensandecido, Franca repete a façanha do Flamengo, único que havia conquistado quatro títulos consecutivos na história.

A vitória que garantiu mais um título francano não contou com apenas um protagonista. Didi Louzada, David Jackson, Lucas Dias e Facundo Corvalán provaram que o Sesi Franca vai além do brilho individual. O coletivo, aliás, foi fundamental para uma virada no último período. Até então, Minas estava na liderança por causa de uma excelente atuação de Franco Baralle, que fechou o jogo com 27 pontos. Mas, no quarto final, a equipe mineira não teve fôlego para superar o poder da unidade francana.

O jogo

Titular pela primeira vez na série, o armador argentino assumiu o protagonismo no início de jogo. Com infiltrações velozes e muita habilidade para encontrar o espaço para finalizar, Baralle colocou o Minas no controle do placar. Mas o Sesi Franca se mostrou mais sólido coletivamente. Assim, encontrou seus arremessos do perímetro, principalmente quando o time mineiro optou por uma marcação por zona, e terminou o quarto inicial com uma vantagem de dois pontos: 23 a 21.

O segundo período foi de alto nível. O Sesi Franca contou com o brilho de Corvalán e Charles Hinkle, que saíram do banco para conduzirem o ataque. A dupla combinou para 13 dos 22 pontos anotados pela equipe no quarto. Do lado do Minas, Baralle continuou jogando com muita personalidade e agressividade. Além disso, Jeremy Hollowell entrou com a mão calibrada. Em um duelo eletrizante, o time francano se mostrou mais assertivo e foi para o intervalo em vantagem: 45 a 42.

Baralle continuou como protagonista no terceiro período, mantendo o Minas no jogo com muita personalidade e boas decisões no ataque. A equipe mineira cresceu no ritmo do argentino, que trocou suas infiltrações pelos arremessos do perímetro, com um excelente aproveitamento de 75% (3-4) no quarto. Mas o Sesi Franca colocou o coração em quadra, que pulsou no ritmo da torcida no Pedrocão. Dess forma, emplacou uma sequência de 10 a 0. No entanto, o time mineiro respondeu e, com uma bola tripla de Hollowell no estouro do cronômetro, abriu quatro pontos antes da parcial derradeira: 69 a 65.

O Sesi Franca voltou para o último período com muita intensidade na defesa. A postura agressiva impulsionou uma sequência de 9 a 1 para colocar novamente o time à frente no placar. O jogo continuou em um ritmo alucinante, com os dois times brigando por cada posse de bola. Embalado pela torcida, Franca segurou uma reação do Minas e, com Didi, Corvalán e David Jackson no comando, conquistou uma vitória sensacional para conquistar o tetra do NBB.

