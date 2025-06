Boletim de rumores e trocas da NBA (18/06/2025)

Bem-vindo à edição de 18 de junho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Cavaliers torce por “desconto” para renovar com Ty Jerome

O armador Ty Jerome vai entrar na agência livre bem valorizado. E, como resultado, a tendência é que o Cleveland Cavaliers tenha problemas para mantê-lo. O time possui uma folha salarial inchada e, por isso, opera com restrições contra ampla concorrência. Então, o que fazer? Segundo Brian Windhorst, da ESPN, a franquia torce para negociar um “desconto” com o atleta.

“A expectativa nos bastidores é que Ty receba propostas de US$14 milhões, ou seja, a exceção salarial média inteira. Cleveland, no entanto, espera acertar o seu retorno por um pouco menos”, contou o repórter. Jerome foi finalista ao prêmio de melhor reserva da liga, após anotar médias de 12,5 pontos e 3,4 assistências. Com Darius Garland lesionado, ele pode iniciar a próxima temporada como titular.

Bobby Portis está focado “em si mesmo” na agência livre

O Milwaukee Bucks vive um momento de indecisão sobre o seu elenco e, com isso, os seus agentes livres estão abertos ao mercado. Ninguém pode garantir que vai ficar. É o caso, por exemplo, do pivô Bobby Portis. Ele admite que, se pudesse, gostaria de ficar no Wisconsin por mais tempo. Mas, dessa vez, tudo vai depender de receber o que crê ser um salário mais justo.

“Para ser sincero, eu estou focado em mim mesmo nessa agência livre. Então, acima de tudo, estou preocupado com o que é melhor para mim. Quero achar o lugar em que eu possa crescer e ser eu mesmo. Até adoraria ficar em Milwaukee, mas já assinei acordos mais ‘amigáveis’. Agora, quero ser recompensado de forma justa”, cravou o veterano.

Grizzlies teme concorrência de time do Leste por Aldama

A troca de Desmond Bane deve iniciar um processo de mudanças no elenco de apoio do Memphis Grizzlies. No entanto, a renovação com Santi Aldama sempre pareceu nos planos da equipe. A concorrência, apesar disso, está de olho. Segundo Marc Stein, do Substack, o Detroit Pistons é visto como interessado no agente livre restrito.

A ameaça do time do Michigan, por enquanto, não incomoda tanto por uma questão de finanças. O Brooklyn Nets é o único ente no mercado com flexibilidade salarial para oferecer um vínculo competitivo ao jovem ala-pivô na agência livre. Nesta temporada, Aldama anotou 12,5 pontos, 6,4 rebotes e 2,9 assistências pelo Grizzlies.

Suns pode ter que reduzir exigências para troca de Durant

Todos os times da NBA monitoram as negociações para a troca de Kevin Durant nesse momento. Afinal, a transação deve “destravar” as movimentações de várias equipes no mercado. O Phoenix Suns aparenta ter pressa para avançar o negócio, mas, hoje, é o seu maior inimigo para isso. De acordo com Duane Rankin, do jornal Arizona Republic, a alta pedida do time é o que atrapalha as conversas e precisa ser revista.

“Phoenix colocou um alto preço nas negociações para liberar Kevin. Mas, ao mesmo tempo, não tem muito poder de barganha pela idade e situação contratual do astro. Acima de tudo, ele quer um recomeço em outro lugar. Então, é possível que o valor pedido tenha que ser revisto e reduzido. Até porque a preferência seria resolver a situação antes do draft”, contou o setorista da franquia.

Durant já teria citado times para os quais estaria mais interessado em ser negociado. Mas, a princípio, o Suns não limita as suas opções a esses destinos. O craque teve médias de 26,6 pontos, 6,0 rebotes e 4,2 assistências em 62 jogos na temporada.

Em transição

– Nigel Hayes-Davis, para começar, parece estar na mira do Boston Celtics para a próxima temporada. Afinal, Brad Stevens foi um dos dirigentes que viajou à Turquia para assistir aos jogos do ala do Fenerbahçe.

– O veterano Kyle Lowry, enquanto isso, deve disputar a última temporada da carreira em sua terra natal. Comenta-se que o Philadelphia 76ers planeja renovar o contrato do armador para seguir como referência e mentor para o elenco.

– Por sua vez, o pivô Christian Koloko está nos planos do Los Angeles Lakers para a próxima temporada. A expectativa é que os angelinos assinem um novo contrato two-way com o agente livre restrito para mantê-lo na equipe.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 18/06, você lembra de John Jenkins? Pois o ex-atleta do Atlanta Hawks é o novo reforço dos Cangrejeiros de Santurce, de Porto Rico, até o fim da temporada.

