NBA: Knicks seria um dos destinos preferidos de Kevin Durant

Kevin Durant teria uma preferência em caso de troca na NBA: o New York Knicks. Aos 36 anos, o astro deve mudar mais uma vez de time durante a próxima offseason. De acordo com Marc Stein, na plataforma Substack, o camisa 35 ficou animado quando os rumores indicaram que o time novaiorquino poderia negociar com o Phoenix Suns.

Ainda segundo Stein, no entanto, o Knicks não teria interesse em Durant. Após chegar às finais do Leste, a franquia não deve promover grandes mudanças no elenco.

“A lista de destinos prefidos de Durant inclui três times na NBA. Porém, quase teve quatro. O The Stein Line apurou que o Knicks também faria parte da lista, mas acabou sendo excluído quando deixou claro que não decidira buscar uma troca pelo oitavo maior pontuador da história da NBA”, disse Stein.

Antes da notícia, o ídolo Magic Johnson indicou o desejo de ver Durant no Knicks. Enquanto o time estava entre os principais interessados no camisa 35, a lenda do Los Angeles Lakers afirmou que ele faria ótima dupla com Jalen Brunson na NBA.

“Kevin é um jogador que pode levá-lo a ganhar um título da NBA. E gosto dele em New York porque Jalen precisa de ajuda. Precisa de ajuda no quarto período, pois os outros times jogam os seus defensores em cima dele e ninguém consegue assumir o comando. A gente viu nos playoffs que ninguém mais ‘entregou’. Mas Kevin pode fazer isso”, projetou o membro do Hall da Fama.

A informação de Stein, porém, descarta o desejo de Johnson. Por outro lado, a desistência do Knicks pela troca de Kevin Durant na NBA abre espaço para outros times. Segundo Shams Charania, da ESPN, Miami Heat, San Antonio Spurs e Houston Rockets são as franquias preferidas do astro do Suns em uma eventual mudança de equipe.

“Pessoas na NBA foram informadas nos últimos dias de que essas são as três equipes com as quais Durant estaria disposto a se comprometer a longo prazo”, disse Charania.

Por fim, é provável que a troca de Kevin Durant aconteça em breve na NBA. De acordo com John Gambadoro, da rádio Arizona Sports 98.7 FM, a negociação envolvendo o astro será fechada até a próxima semana. Desse modo, o camisa 35 terá uma nova equipe antes do Draft 2025 da NBA. Ao menos, na teoria.

