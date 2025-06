Raptors monitora troca por Kevin Durant

O Toronto Raptors está de olho na troca por Kevin Durant. De acordo com Marc Stein, na plataforma Substack, a equipe do Canadá está disposta a arriscar para ter o camisa 35 disponível por mais um ano de contrato, avaliado em US$ 55 milhões. Desse modo, um movimento similar ao que aconteceu em 2018 com Kawhi Leonard.

“O que você ouve agora sobre Kevin Durant é que há times dizendo: ‘Sabe de uma coisa? Sabemos que ele tem só mais um ano de contrato, por cerca de 55 milhões. Mesmo assim, estamos dispostos a apostar nele’”, disse Stein. “E o Toronto Raptors é um desses times. A equipe já fez isso antes. Já apostou em um ala que tinha apenas um ano de contrato, trocou por Kawhi Leonard, conquistou um título e perdeu Kawhi logo em seguida”.

A troca por Kawhi se tornou uma das mais icônicas da história recente da NBA. Na época, o Raptors era um time de elite na temporada regular. Porém, acumulou decepções nos playoffs, acumulando quedas para o Cleveland Cavaliers de LeBron James.

Para tentar um resultado diferente, o Raptors enviou o ídolo DeMar DeRozan na troca com o Spurs por Leonard. No fim, a equipe dominou o Leste e venceu o temido Golden State Warriors nas finais.

A troca por Kevin Durant, seria uma aposta similar por parte do Raptors. Com um elenco jovem, liderado por Scottie Barnies e com a dupla RJ Barrett e Immanuel Quickley, o astro do Phoenix Suns poderia colocar o time entre as forças do Leste. Porém, a equipe não teria a certeza que o camisa 35 renovaria o contrato.

O Raptors, aliás, não deve ser o único na disputa por Durant. De acordo com Shams Charania, da ESPN, Houston Rockets, Miami Heat e Minnesota Timberwolves seriam os favoritos nas conversas com o Subs.

A informação vai de encontro ao que revelou John Gambadoro, da rádio Arizona Sports 98.7 FM. Nesta semana, o insider do Suns disse que a negociação envolvendo Durant será fechada até a próxima semana. Desse modo, o camisa 35 terá uma nova equipe antes do Draft 2025 da NBA.

Segundo Charania, a alta cúpula do Suns e o staff do jogador de 36 anos estão trabalhando em conjunto. A intenção é que o negócio seja bom para ambas as partes. Em 2025/26, o craque estará na temporada final de seu contrato e vai receber US$54,7 milhões em salários.

