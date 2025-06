Rumores da NBA: Warriors monitora atleta do Bucks na offseason

Os rumores da NBA apontam que o Golden State Warriors pode tentar um jogador do Milwaukee Bucks na offseason. De acordo com Jake Fischer, do The Stein Line, o time de San Francisco monitora o veterano Bobby Portis, que será agente livre em 2025. O interesse no ala-pivô é antigo, mas aumentou devido à busca por reforços no garrafão.

Portis se tornou agente livre na NBA após recusar uma opção com o Bucks para 2025/26. O veterano poderia receber US$13,4 milhões na próxima temporada, mas preferiu explorar a offseason para tentar uma proposta mais interessante. Além do Warriors, ele desperta o interesse de outros times que visam disputar vaga nos playoffs.

“Os executivos da NBA esperam que Portis tenha vários destinos possíveis no mercado, embora o Bucks deseje trazê-lo de volta. O Warriors sempre foi um time a observar no caso de Portis, que tem um admirador declarado no técnico Steve Kerr, desde que trabalharam juntos na Copa do Mundo FIBA de 2023 com a seleção dos EUA”, disse Fischer.

Continua após a publicidade

Aos 30 anos, Portis se consolidou como um dos melhores reservas da liga. Em 2021, por exemplo, foi peça importante no título do Bucks na NBA. No entanto, na última temporada, ele perdeu parte dos jogos após ser suspenso por violar a política antidrogas do torneio. Ainda assim, teve médias de 13,9 pontos, 8,4 rebotes e 2,1 assistências, em 49 jogos por Milwaukee.

Leia mais!

Os rumores de que o Warriors pode tentar o jogador do Bucks cresceram após a queda de Golden State nos playoffs da NBA. Diante do Minnesota Timberwolves, a falta de peças no garrafão se tornou um problema para o time de San Francisco. Desse modo, o GM da franquia, Mike Dunleavy, definiu um big como prioridade da equipe na offseason.

Continua após a publicidade

“Sempre, por aqui, a palavra da moda é ‘tamanho'”, disse Dunleavy, no mês passado. “Eu adoraria ter a capacidade de jogar mais alto com Draymond Green e Jimmy Butler no garrafão. E sempre podemos recorrer ao nosso trunfo com Draymond de pivô, como fizemos basicamente desde 8 de fevereiro”.

O técnico Steve Kerr, por fim, já sinalizou que não pretende utilizar mais Green como titular na posição 5. Portanto, é cada vez mais provável que Portis ou outro nome seja contratado pelo time para desafogar o camisa 23.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA