Wizards pode usar Draft para troca de Jordan Poole

O Washington Wizards pode tentar a troca de Jordan Poole na offseason. Após mais uma temporada mediana do camisa 13, a franquia pode apostar em outros nomes para a armação, enquanto o ala-armador seria negociado. D=e acordo com Rafael Barlowe, do NBA Big Board, é provável que a negociação aconteça no dia do Draft.

“Entre os executivos da NBA, cresce a crença de que Jordan Poole pode ser trocado, seja na noite do Draft ou dias depois. Essa possível mudança adiciona uma nova camada aos planos do time e pode abrir espaço para um novo nome no backourt“, informou Barlowe.

Em seu segundo ano no Wizards, Poole teve médias de 20.5 pontos, 4.5 assistências e três rebotes. Embora tenha bons números, o ala-armador não atingiu as expectativas depositadas nele após a troca com o Golden State Warriors. Assim, seguir com o contrato do camisa 13 pode atrapalhar os próximos planos do time.

O Wizards, desse modo, deve tentar a troca de Jordan Poole para diminuir o impacto no teto salarial e permitir a evolução de outros armadores. O time, inclusive, deve buscar um nome para a posição durante o Draft. Nos rumores, o nome mais cotado para a sexta escolha, que pertence à franquia, é Jeremiah Fears.

O armador da Universidade de Oklahoma vem crescendo nas projeções recentes do Draft. De acordo com a ESPN, ele é cotado para ser selecionado pelo Brooklyn Nets, na oitava posição. Porém, caso acerte a troca de Poole, o Wizards pode antecipar a seleção de Fears para apostar nele na armação da equipe.

No ano passado, Fears teve médias de 17.1 pontos, 4.1 rebotes e 4.1 assistências. No entanto, o ponto fraco foi o arremesso de três pontos, onde teve aproveitamento de 28.4%. O site The Ringer, aliás, o compara Fears a Jerryd Bayless, Scoot Henderson, Devin Harris e Jaden Ivey.

Por fim, outro nome ligado ao Wizards no Draft é Khaman Maluach. Nas projeções recentes, ele vinha sendo o nome mais cotado para a sexta escolha. Porém, com os rumores de troca de Poole, a necessidade de um novo armador faça Washington desistir do pivô.

Jordan Poole, de 25 anos, começou a carreira no Golden State Warriors e era um dos principais cestinhas, ao lado de Stephen Curry e Klay Thompson. No entanto, após um problema com Draymond Green, o time de San Francisco o mandou para Washington.

