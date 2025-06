Celtics recebe interesse por troca de Jrue Holiday

A troca de Jrue Holiday no Boston Celtics parece inevitável. Aos 34 anos e com um contrato elevado, o armador veterano deve sair para aliviar o teto salarial da franquia, que pode pagar US$400 milhões em multas se mantiver o atual elenco na NBA. O camisa 4 tem mais três anos de acordo e cerca de US$105 milhões restantes a receber.

Em meio aos rumores, o Celtics tem recebido interesse de outros times por Holiday. De acordo com Jake Fischer, do The Stein Line, a franquia já “está ouvindo até propostas de troca” pelo armador. Vale lembrar que o prazo para negócios entre equipes começa a partir do Draft, com os movimentos sendo oficializados após 6 de julho.

Um dos times que pode tentar a troca por Holiday é o Sacramento Kings. De acordo com Brett Siegel, do portal Clutch Points, o time da Califórnia visa o veterano para suprir a lacuna na posição de armador. Após a saída de De’Aaron Fox, a equipe time não encontrou um nome titular para a posição. Assim, com um novo GM e o técnico Doug Christie efetivado, a ideia é montar um time competitivo para 2025/26.

“Jrue Holiday é um jogador veterano que interessa ao Kings”, disse Siegel. “O novo GM, Scott Perry, deixou claro que o time precisa de um armador de ofício. E ele sempre foi fã de Holiday. Nos tempos de New York Knicks, aliás, ele até explorou a chance de contratar o armador, antes de ser trocado para o Milwaukee Bucks”.

A troca de Jrue Holiday, porém, tem um desafio para o Celtics. Ainda segundo Fischer, a franquia pode ter que enviar ativos de Draft para o time que negociar pelo armador. Afinal, mesmo sendo um dos melhores defensores de perímetro NBA, a idade e o valor do contrato pesam contra o jogador.

“Ter que incluir ativos extras para negociar um jogador com Holiday pode ser algo desfavorável ao Celtics. Em especial, por ele ainda ser um jogador produtivo na NBA”, disse Fischer.

Em 2024/25, por fim, Holiday completou sua segunda temporada pelo Celtics. Ele teve médias de 11,1 pontos, 4,3 rebotes e 3,9 assistências, além de 1,1 roubo de bola. Esses foram os piores números do armador, em pontos e assistências, desde a sua temporada de calouro, em 2009/10.

