Boletim de rumores e trocas da NBA (07/06/2025)

Bem-vindo à edição de 07 de junho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Novo contrato de Caris Levert seria prioridade no Hawks

O Atlanta Hawks vai iniciar a offseason sob pressão para melhorar o elenco de apoio e colocar reforços ao lado de Trae Young. Mas, antes de tudo, a prioridade no mercado é manter um atleta recém-chegado ao elenco. Segundo Lauren Williams, do jornal Atlanta Journal-Constitution, a franquia trata como primeira missão acertar um novo contrato com Caris LeVert.

Priorizar o ala-armador de 30 anos pode até parecer uma surpresa, mas não é. Além de ter sido um bom reforço na trade deadline, pesa o fato de que ele tem o mesmo agente de Young. Então, também seria uma forma de alongar as relações com o representante do astro. LeVert disputou 26 jogos pelo Hawks na campanha – sempre saindo do banco de reservas –, com médias de 14,9 pontos, 3,7 rebotes e 2,9 assistências.

Publicidade

Leia mais sobre trocas na NBA

Promoção de técnico pode ajudar Kings a manter LaRavia

Jake LaRavia chegou ao Sacramento Kings em fevereiro, mas já está em alta com a franquia. O jogador fechou a temporada como parte da rotação e, com isso, virou uma prioridade do time na offseason. Ele vai ser agente livre irrestrito e pode ir embora. No entanto, desde que recebeu a notícia da efetivação do técnico Doug Christie, já não pensa em outros destinos.

“Certamente, isso vai impactar a minha agência livre. Pois adorei trabalhar com Doug. Eu até disse em uma entrevista que, se ele não fosse efetivado, a minha chance de ir embora aumentava. Por isso, quando eu soube da notícia, mandei parabéns na hora. Adoraria seguir jogando para Doug no futuro próximo”, revelou o ala de 24 anos.

Publicidade

Dante Exum “ignora” gigante e deve seguir no Mavericks

Tem tanta coisa acontecendo no Dallas Mavericks nos últimos tempos que a agência livre de Dante Exum ficou ofuscada. Mas esse não é o único motivo. A verdade é que essa questão não está tão em evidência porque não é um drama. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, existe forte interesse mútuo na renovação de contrato.

O jornalista apurou que o Fenerbahçe chegou a fazer sondagens ao ala-armador de 29 anos depois do fim da temporada. A resposta, no entanto, não foi tão animadora. “Os turcos tentaram recrutar Dante, mas a preferência do atleta é ficar na NBA. Aliás, nos bastidores, todos dizem que o Mavs também quer estender o vínculo”, contou Stein.

Publicidade

Mikal Bridges pode assinar extensão pesada com o Knicks

O New York Knicks foi do êxtase a agonia depois da eliminação nas finais do Leste. E um dos jogadores mais contestados por torcida e analistas com o fim da campanha foi Mikal Bridges. O ala chegou ao time após uma troca de altíssimo custo, mas teve um tímido desempenho nos playoffs. E vai ficar pior. Segundo Fred Katz, do site The Athletic, a franquia vai negociar uma extensão pesada com o jogador.

O jornalista apurou que, antes do início da próxima temporada, o atleta de 28 anos vai ser elegível a uma extensão. A negociação pode alcançar US$156 milhões em quatro anos. Como resultado, isso aumentaria a situação travada da folha salarial dos nova-iorquinos. Na próxima temporada, mais de 90% do valor total do teto salarial da liga está comprometido com Bridges e só outros cinco jogadores.

Publicidade

Custou cinco escolhas de primeira rodada de draft para que o Knicks convencesse o Brooklyn Nets a negociar Bridges. O veterano registrou médias de 17,6 pontos e 3,7 assistências em sua primeira temporada pelo novo time.

Leia mais sobre negociações na NBA

Em transição

– O veterano PJ Tucker, para começar, tem poucas chances de renovar contrato com o Knicks. Afinal, nos bastidores, todos sabiam que a chegada do ala-pivô foi um pedido do (demitido) técnico Tom Thibodeau.

Publicidade

– Tyus Jones não fez uma boa temporada e vai sair do Phoenix Suns, mas não deverá ficar muito tempo sem time na NBA. De acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, o Kings teria forte interesse na contratação do armador.

– O pivô DeAndre Jordan, apesar de não ter nada oficial, parece caminhar para deixar o Denver Nuggets. O veterano publicou um texto de agradecimento nas redes sociais à cidade, mas garantiu que não planeja se aposentar.

Publicidade

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 07/06, você lembra de Sekou Doumbouya? Pois o ex-ala do Detroit Pistons vai ser reforço dos libaneses do Sagesse Club até o fim da temporada.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA