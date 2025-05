Blazers pode tentar fechar contrato com Chris Paul

O Portland Trail Blazers pode ser um dos times interessados em oferecer um contrato para Chris Paul em 2025/26. O veterano seguirá sua carreira na NBA na próxima temporada, mas parece que retornar ao San Antonio Spurs é improvável nesse momento. Então, a franquia do Oregon se apresenta como uma alternativa para o jogador de 40 anos.

Em primeiro lugar, a informação dos últimos dias é que o futuro do veterano parece ser menos provável de ser em San Antonio. A franquia trocou por De’Aaron Fox no ano passado, tem a evolução de Stephon Castle e também tem interesse em ficar com a sua escolha do Draft e pode obter Dylan Harper, para muitos, o melhor armador da classe. As informações são de Marc Stein, do portal Substack.

Dada essa realidade, Portland surge como um time de olho no camisa 3, segundo o jornalista Sam Amico, do portal Hoops Wire. O Blazers mira em dar um contrato para Chris Paul por um motivo: Quer tê-lo como um mentor.

“É óbvio que isso depende do Spurs. Mas caso Paul realmente deixe a franquia do Texas, espero que Portland seja um dos times interessados em obtê-lo. O GM Joe Cronin gosta muito do elenco atual da franquia, mas pessoas próximas ao Blazers dizem que o camisa 3 seria um nome interessante. Ele seria um bom mentor para Scoot Henderson, que ainda busca se firmar em seu papel no time”, explicou Amico.

O veterano teve esse mesmo papel no Texas na última campanha. Aliás, Stein em seu artigo citou que o papel dele foi considerado um sucesso em San Antonio. Mas com a franquia podendo encerrar sua passagem, ele poderia encontrar um papel semelhante no Oregon.

As especulações seguirão presentes nas próximas semanas para Paul. Outro time vinculado a ele recentemente foi o Dallas Mavericks. A informação também é de Marc Stein.

Segundo o veterano jornalista, a franquia texana está interessada em obter um armador para começar a próxima temporada como titular. Afinal, Kyrie Irving estará fora do começo de 2025/26, após a grave lesão que sofreu no joelho. Chris Paul, que será um agente livre, não só está na lista, como é visto como o nome mais realista entre os citados por Stein.

Os outros dois são Jrue Holiday do Boston Celtics e Lonzo Ball do Chicago Bulls. O grande salário de Holiday em Boston dificultaria a situação para o Mavericks, mas eles devem se interessar, já que também há rumores de que o Celtics procura trocas para algumas peças do elenco. Ball tem um salário negociável em Chicago, mas seu histórico de lesões é um ponto a se considerar.

Então, há muitos rumores envolvendo o futuro de Paul na NBA. O Blazers se junta ao Mavericks na lista de times interessados, segundo alguns jornalistas. O armador veterano já confirmou que não vai se aposentar e seguirá na liga para 2025/26.

