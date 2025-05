NBA: Resgate de Gregg Popovich, ex-técnico do Spurs, revela tensão

Ainda antes de deixar o cargo de técnico do San Antonio Spurs de maneira oficial na NBA, Gregg Popovich passou mal em um restaurante. Apesar de poucos detalhes, a notícia assustou a todos, com o recente derrame que o histórico treinador teve e que interrompeu sua carreira. Uma ligação telefônica do dia em que isso ocorreu revelou alguns bastidores tensos.

A informação é do portal TMZ. Eles tiveram acesso à ligação feita por um homem não identificado que informava ao pronto-socorro que Popovich havia passado mal e desmaiado.

“No áudio,você pode ouvir um homem, que não se identificou na ligação, dizendo que a lenda da NBA passava mal em um restaurante no Texas. Inicialmente, o homem cita que Popovich não está respondendo a nada. Depois disso, ele reforça que o técnico “realmente” não está respondendo”, conta o TMZ.

Publicidade

Depois disso, Popovich começou a ter uma lenta melhora e a acordar do susto, de acordo com a matéria do portal. Ainda assim, os paramédicos compareceram ao restaurante e o levaram de maca às pressas para o hospital. O homem reafirmou, na ligação, que considerava que o técnico havia desmaiado, mas que conseguiu recobrar a consciência.

Ex-técnico do Spurs na NBA e da seleção dos EUA, Gregg Popovich foi afastado de seu cargo após sofrer o que foi considerado como um “leve AVC”. Assim, Mitch Johnson assumiu o comando da equipe de San Antonio de forma interina. A partir daí, poucas informações foram dadas a respeito do estado de saúde do treinador.

Publicidade

Leia mais!

O veterano chegou até a fazer uma reunião com o time no meio da temporada, o que indicava que o afastamento poderia durar até o fim de 2024/25 e que ele retomaria suas funções a partir de 2025/26. Porém, a notícia de que ele passou mal no restaurante, no fim de abril, levou a várias especulações.

Os boatos tiveram sua resposta menos de dez dias depois do fato. No dia 2 de maio, o Spurs informou que Johnson estava se tornando o novo técnico permanente. Ainda assim, Popovich não deixou a franquia, mas se retirou do carg de treindador. Ele se tornou, então, presidente de operações de basquete do San Antonio Spurs.

Publicidade

Entrevista

Em uma coletiva poucos dias depois, Popovich enfim falou de forma pública sobre todo o ocorrido. Ao lado de lendas da franquia como Tim Duncan e Manu Ginóbili, o veterano revelou que desejava retornar ao cargo de treinador, mas que sua melhora infelizmente não era suficiente para tal.

“As coisas estão melhorando a cada dia para mim. Porém, não é o suficiente para o que planejamos para o futuro. Então, é hora de fazer essa mudança”, afirmou Gregg Popovich. “O objetivo é garantir que tudo o que construímos continue. Johnson vai fazer um ótimo trabalho. Agora, não sou mais técnico. Sou o chefe”.

Publicidade

Ele ainda brincou com seu ex-jogadores.

“Timmy e Manu estiveram aqui em todos os meus treinos no The Rock”, contou Gregg Popovich. “Eles dizem que é porque me amam e querem estar por perto, caso eu caia, para me segurar. Eu chamo isso de vingança. Eles dão novas ideias aos fisioterapeutas para o que fazer comigo. Eles não enganam ninguém”.

Publicidade

Mas, por fim, Popovich agradeceu.

“Nunca conseguirei expressar minha gratidão por tantas pessoas se importarem com a franquia e me enviarem pensamentos positivos e orações desde que tive esse AVC. As coisas estão melhorando a cada dia”, disse o antigo técnico do Spurs.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA