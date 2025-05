Gregg Popovich emociona em entrevista do novo técnico do Spurs

Após quase 30 anos, Gregg Popovich não é mais técnico do San Antonio Spurs. O técnico sofreu um AVC em 2 de novembro e ficou afastado nos últimos meses. Na semana passada, o time do Texas anunciou que ele não seguiria mais no comando técnico da equipe e que o substituto seria Mitch Johnson.

Popovich, enquanto isso, seguirá como presidente do Spurs. Por isso, ele foi o responsável por apresentar Johnson como novo técnico de San Antonio nesta segunda-feira (5). Mais do que a introdução do treinador, no entanto, a entrevista também foi marcada por emoções.

Aos 76 anos, Gregg Popovich relevou na coletiva um lado reflexivo e emocional. Ao lado de Tim Duncan e Manu Ginobili, lendas do Spurs, o lendário treinador agradeceu o apoio que recebeu nos últimos meses.

“Nunca conseguirei expressar minha gratidão por tantes pessoas se importarem com a franquia e me enviarem pensamentos positivos e orações desde que tive esse AVC. As coisas estão melhorando a cada dia”, disse o antigo técnico do Spurs.

Popovich ainda agradeceu à ajuda das lendas do Spurs. Isso porque, Duncan e Ginobili o acompanharam durante a recuperação no “The Rock at La Cantera”, o centro de treinamento de San Antonio.

“Timmy e Manu estiveram aqui em todos os meus treinos no The Rock”, contou Gregg Popovich. “Eles dizem que é porque me amam e querem estar por perto caso eu caia, para me segurar. Eu chamo isso de vingança. Eles dão novas ideias aos fisioterapeutas para o que fazer comigo. Eles não enganam ninguém”.

Após o discurso emocionante, Gregg Popovich apresentou o novo técnico do Spurs. O veterano revelou que gostaria de seguir na função, mas que não poderia por conta do que passou nos últimos meses. Ainda assim, afirmou que Johnson manterá os valores que ele implementou na equipe.

“As coisas estão melhorando a cada dia para mim. Porém, não é o suficiente para o que planejamos para o futuro. Então, é hora de fazer essa mudança”, afirmou Gregg Popovich. “O objetivo é garantir que tudo o que construímos continue. Johnson vai fazer um ótimo trabalho. Agora, não sou mais técnico. Sou o chefe”.

Por fim, Johnson sentou ao lado de Popovich e falou sobre a nova função no Spurs. Ele, aliás, comandou o time nos 77 jogos após o afastamento do ídolo de San Antonio.

“Estou honrado com essa chance e ainda mais grato por poder colaborar e servir ao lado de pessoas incríveis. Eu não posso ser ele, mas posso me comprometer e investir em pessoas e relações. Eu vou tentar fazer do meu jeito, seja lá como isso for”, finalizou o novo técnico do Spurs.

