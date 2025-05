Kenny Atkinson confirma favoritismo e vence prêmio na NBA

A NBA anunciou nesta segunda-feira que Kenny Atkinson venceu o prêmio de melhor técnico de 2024/25. Ele recebeu 59 votos para o primeiro lugar, enquanto ficou com 401 pontos. JB Bickerstaff, do Detroit Pistons, ficou em segundo com 31 indicações para vencer, somando 305 pontos. Por fim, Ime Udoka, do Houston Rockets, acabou em terceiro (113 pontos).

O treinador levou o Cleveland Cavaliers ao topo do Leste na atual campanha. Pela primeira vez, desde 2010, o time venceu 60 jogos ou mais. Enquanto isso, Kenny Atkinson ganha logo em seu primeiro ano no Cavs. Até então, justamente Bickerstaff, o segundo na votação, era o técnico da equipe.

“Eu cheguei depois dele”, disse Kenny Atkinson sobre assumir após Bickerstaff. “Eu sempre digo isso, mas eu tive um pouco de sorte, certo? Quando venci o prêmio com votos de outros técnicos, eu quase chorei. Mas pense nisso: Rick Carlisle e Erik Spoelstra votaram em mim. Então, é o auge”.

Mas a boa campanha do Cavs trouxe outros resultados. O time levou três jogadores ao All-Star Game, por exemplo. Enquanto isso, Evan Mobley ficou com o prêmio de melhor defensor da NBA.

Sob o comando de Atkinson, vários jogadores do Cavaliers melhoraram em 2024/25. Mobley foi um deles, evoluindo nos arremessos de três, assim como Ty Jerome, que tornou-se um dos principais reservas da NBA. Ao lado de Donovan Mitchell, Mobley deve entrar nos times ideais da liga.

Kenny Atkinson, que vence seu primeiro prêmio como técnico da NBA, não era treinador de fato desde os tempos do Brooklyn Nets, em 2020. Desde então, ele foi assistente no Los Angeles Clippers e Golden State Warriors. Atkinson chegou a aceitar uma proposta do Charlotte Hornets, mas voltou atrás na decisão.

Então, para 2024/25, ele aceitou a vaga que era de Bickerstaff para assumir o Cavaliers. Kenny Atkinson liderou o time a iniciar a campanha com 15 vitórias consecutivas, terminando com 64 e a liderança no Leste com três triunfos a mais que o Boston Celtics, atual campeão da NBA.

Nos playoffs, o Cavs varreu o Miami Heat na primeira rodada, mas estreou nas semifinais do Leste com derrota para o Indiana Pacers, em casa.

Votação final para o prêmio de melhor técnico da NBA

Técnico 1° 2° 3° Total Kenny Atkinson 59 33 7 401 J.B. Bickerstaff 31 44 18 305 Ime Udoka 7 13 39 113 Mark Daigneault 2 7 10 41 Tyronne Lue 1 3 21 35 JJ Redick — — 5 5

