Kenny Atkinson bate recorde em começo histórico do Cavaliers

O começo histórico do Cleveland Cavaliers em 2024/25 está rendendo recorde para o novo técnico da franquia, Kenny Atkinson. O treinador que foi contratado para essa campanha no lugar de JB Bickerstaff tem grande impacto no sucesso inicial da franquia de Ohio. E uma marca impressionante é bem simbólica sobre o que acontece com a equipe até aqui e do trabalho do comandante.

Atkinson venceu todos os seus primeiros 14 jogos oficiais a frente da franquia. Isso jamais aconteceu na história da NBA. Para se ter uma noção, ele já detinha o recorde de melhor começo de temporada para um técnico em um novo time, já que a maior marca pertencia a Monty Williams (Pelicans em 2010), Flip Saunders (Pistons em 2005) e por fim, Larry Brown (Nuggets em 1976).

Mas a marca se tornou ainda maior, já que o começo do trabalho de Atkinson agora é o melhor já registrado em qualquer período de uma campanha. Antes disso, o recorde pertencia a Lawrence Frank, que venceu suas 13 primeiras partidas com o New Jersey Nets em 2003/04. Aliás, Frank atualmente é o GM do Los Angeles Clippers na NBA.

Então, se o começo de campanha do Cavaliers já era histórico por si só, isso ganhou um tempero ainda maior com o recorde de Kenny Atkinson. A contratação do treinador e seu trabalho até aqui, são dos grandes motivos para a revolução do estilo de jogo da franquia, especialmente no aspecto ofensivo.

A franquia lidera a NBA atualmente em eficiência ofensiva, com um índice de 122.4. Mas a realidade foi muito diferente no ano passado, com a equipe tendo apenas a 18ª marca entre os 30 times. Tudo isso está acontecendo enquanto a defesa segue muito forte. Assim como no ano passado, Cleveland tem a sexta melhor eficiência defensiva da temporada.

A abordagem coletiva com maior protagonismo para nomes como Darius Garland e Evan Mobley, tem sido decisiva. Além disso, o espaçamento é muito melhor.

Em 2024/25, a franquia acerta 41.8% de seus arremessos de três pontos. Enquanto isso, é a quarta que mais acerta, com 15.7 conversões por jogo. É muito difícil deter um time que tem tanta eficiência do perímetro e que também seja uma boa defesa. Em 2023/24, o time foi apenas o 15ª em aproveitamento. A evolução é, acima de tudo, grande.

Isso impulsiona até aqui o melhor começo da história da equipe em uma temporada. E também um dos melhores começos de todos os tempos na liga.

Para se ter uma noção, apenas três times tiveram um começo mais positivo do que esse Cleveland em todos os tempos: Golden State Warriors de 2015/16 (24-0), Houston Rockets de 1994/95 (15-0) e Washington Capitols de 1948/49 (15-0). Além disso, outros dois times se igualam com as mesmas 14 vitórias em 14 jogos: Dallas Mavericks de 2002/03 e Boston Celtics de 1957/58. Desses cinco times, dois foram campeões e quatro chegaram as finais da NBA.

O próximo desafio para aumentar ainda mais a marca histórica, é nesse domingo (17) contra o Charlotte Hornets em Ohio.

