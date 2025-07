Boletim de rumores e trocas da NBA (18/07/2025)

Bem-vindo à edição de 18 de julho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Continua após a publicidade

Demora para decisão de Al Horford surpreende Warriors

Não é segredo para ninguém que o Golden State Warriors é o favorito para contratar o pivô Al Horford. Mas, com três semanas de agência livre, a decisão segue pendente. Uma espera que, mesmo como favorito na disputa, surpreende e incomoda a equipe de San Francisco. Segundo Marc Spears, da ESPN, a franquia já esperava ter um acordo fechado com o veterano na última semana.

“Golden State já queria ter Al sob contrato nesse momento, mas, por algum motivo, não aconteceu. Eu ouvi citarem o Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks, por exemplo, como outros times interessados. E ele também ainda considera a aposentadoria, pois a companheira espera o seu sexto filho. O que sabemos é que não está com pressa para tomar uma decisão”, detalhou o jornalista.

Continua após a publicidade

Leia mais sobre trocas na NBA

Ex-Magic, Caleb Houstan é o novo contratado do Hawks

A agência livre já desacelerou, mas o Atlanta Hawks segue ativo no mercado e acertou mais uma contratação. Dessa vez, o reforço é um arremessador. De acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, o ala Caleb Houstan vai assinar contrato com a equipe até o fim da próxima temporada. Apesar de não haver confirmação, a tendência é que ele receba o salário mínimo (pouco mais de US$2 milhões).

O atleta de 22 anos disputou as três primeiras campanhas na NBA no Orlando Magic. Mas a renovação do seu vínculo já estava fora dos planos na Flórida, com as diversas mudanças que o elenco passou. Na última temporada, Houstan obteve média de 4,1 pontos com 40% de acerto nos arremessos de longa distância em 58 partidas.

Continua após a publicidade

Pistons tinha renovação encaminhada com Malik Beasley

É provável que nada tenha sido mais chocante na agência livre do que o caso de Malik Beasley. O finalista ao prêmio de melhor reserva da liga tinha um novo contrato certo com o Detroit Pistons, mas virou alvo de uma investigação sobre apostas esportivas. Trajan Langdon, presidente da franquia, confirmou que a renovação já estava fechada.

“Nós pensamos que Malik seguiria no elenco e já estávamos alinhados, mas sempre há uma chance de algo dar errado. As coisas podem não se acertar por motivos que estão fora do nosso controle, como ocorreu. Mas agimos rápido e acho que fizemos um bom trabalho buscando uma solução em uma situação tão difícil”, contou Langdon.

Continua após a publicidade

Trae Young e Hawks ainda não negociam novo contrato

O Hawks faz uma offseason das mais agitadas, mas tem uma negociação crucial ainda pendente. E, por enquanto, a tendência é que não seja assunto. O astro Trae Young é elegível a uma extensão prévia de quatro temporadas e até US$229 milhões. Segundo Marc Spears, da ESPN, as duas partes ainda não começaram a conversar sobre esse novo vínculo.

“Trae mostrou o seu compromisso com o time nos últimos dias. Recusou a oportunidade de uma viagem com a Jordan Brand para a Grécia, pois preferiu estar em Las Vegas na Summer League. Ele queria apoiar a equipe porque deseja ser uma liderança presente. Mas, por enquanto, ainda não há conversas entre as partes para a extensão prévia do seu contrato”, revelou o experiente jornalista.

Continua após a publicidade

Young, de 26 anos, teve médias de 24,2 pontos e 11,6 assistências em 76 jogos com o Hawks na campanha passada. Apesar dos bons números, ele registrou o menor índice de aproveitamento de arremessos de quadra da carreira (41,4%).

Leia mais sobre negociações na NBA

Em transição

– O ala-pivô Oshae Brissett, para começar, está de saída da NBA para jogar em Israel. O campeão da NBA em 2024, pelo Boston Celtics, assinou contrato com o Maccabi Tel Aviv pelas próximas duas temporadas.

Continua após a publicidade

– Josh Okogie, enquanto isso, não faz mais parte do elenco do Charlotte Hornets. A franquia anunciou a dispensa do ala-armador e aproveitou o contrato não garantido do atleta para, assim, economizar quase US$8 milhões em salários.

– Por sua vez, o ala Chris Livingston não passou nem uma semana fora e já acertou o seu retorno ao Bucks. O jogador assinou vínculo até o fim da próxima temporada e vai receber US$2,3 milhões da equipe de Milwaukee.

Continua após a publicidade

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 18/07, você lembra de Norris Cole? Pois o ex-armador do Miami Heat está de malas prontas para Porto Rico jogar pelos Metros de Santiago.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA