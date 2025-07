Com Suns de olho, Jonathan Kuminga quer troca para o Bulls

O futuro de Jonathan Kuminga ganhou novos capítulos, nesta quinta-feira (17), com atualizações do jornalista Jake Fischer sobre Phoenix Suns e Chicago Bulls. Isso porque o time do Arizona surgiu como novo candidato a troca pelo ala após dispensar Bradley Beal. No entanto, ainda segundo o insider, o jogador deseja atuar pela franquia seis vezes campeã da NBA.

“Depois de concluir a rescisão de Bradley Beal esta semana, permitindo que a franquia abra mão e estenda o pesado contrato do ala-armador, o Suns entrou em contato com o staff Kuminga e com o Warriors para mostrar seu interesse pelo jogador. Mas, para deixar claro, Phoenix não parece ter chance de fazer uma oferta que Golden State busca em troca do atleta”, escreveu Fischer.

Enquanto isso, John Gambadoro, principal jornalista na cobertura do Suns, comentou sobre a chance da equipe contratar Jonathan Kuminga.

“Não vou dizer que não tem chance de acontecer. O Suns gosta do Kuminga há algum tempo. Não acho que seja provável, mas as chances são baixas. Então, não é algo que descarto”, escreveu o insider do Arizona Sports.

No entanto, pode haver um obstáculo que impeça o Phoenix Suns de fechar um acordo. O único contrato que a franquia teria para ofertar é o de Grayson Allen. Mas, o Warriors não tem interesse nele, de acordo com Brett Siegel, do ClutchPoints.

Por outro lado, Fischer, enquanto revelou o desejo do Suns, alertou para o Chicago Bulls como destino preferido de Jonathan Kuminga na NBA. De acordo com o jornalista, seu agente e ele esperavam mais ímpeto da equipe na busca por um acordo.

“Antes da Summer League, o Sacramento Kings parecia ter a maior chance entre os pretendentes. Seu agente e ele querem uma troca para o Bulls, mas Kuminga deseja que o time de Chicago demonstre mais interesse. Mas a equipe tem sua própria negociação complicada na agência livre com Josh Giddey”, disse.

Da mesma forma, os site ClutchPoints fez uma análise sobre o motivo do Bulls ser o destino preferido do jogador de 22 anos. Segundo o portal, o Golden State Warriors está sendo pressionado a lidar com o futuro de Kuminga. Mas, da perspectiva do atleta, Chicago pode ser a oportunidade de novo começo. Talvez até para um papel maior. Mas, acima de tudo, aumentar a chance de se tornar o All-Star que ele acredita que pode ser.

Kuminga define salário que quer receber em 2025/26

Jake Fischer também revelou que Jonathan Kuminga já estipulou um salário para a próxima temporada. Segundo o jornalista, ele estaria buscando US$25 milhões por ano. Entretanto, esse valor estaria afastando times interessados.

“Seu agente manteve discussões com dirigentes do Warriors em Las Vegas na esperança de garantir um contrato, mesmo que de curto prazo, que pague pelo menos US$25 milhões. Esse valor serve tanto para ficar em San Francisco, quanto para uma possível sign and trade. Mas, Golden State relutou em aceitar um preço tão alto em um acordo de longo prazo. Da mesma forma, busca ao menos uma escolha de primeira rodada em qualquer troca que leve Kuminga para outro time”, escreveu Fischer.

Por fim, vale lembrar que o jogador está “preso” ao Warriors. Afinal, a franquia estendeu a oferta qualificatória de Jonathan Kuminga. Assim, ele se tornou agente livre restrito. Ou seja, o time de San Francisco pode igualar ofertas para que ele continue no elenco.

É importante ressaltar, ainda, que se o ala receber US$30 milhões na extensão, seu próximo time na NBA só pode enviar, no máximo, US$15 milhões em contratos. Por exemplo, se a troca de Jonathan Kuminga for para o Bulls, o Warriors poderia receber Coby White (US$12.8 milhões). No entanto, não ficaria com Nikola Vucevic, que vai ganhar US$21.4 milhões.

