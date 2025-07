Boletim de rumores e trocas da NBA (16/07/2025)

Bem-vindo à edição de 16 de julho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Jazz preferiu troca a negociar extensão com John Collins

Depois de meses de rumores, o Utah Jazz fechou a troca com John Collins. O ala-pivô recebia elogios pela postura nos vestiários e, ainda assim, o time sempre quis negociá-lo. Mas qual é o motivo para isso? A resposta pode não estar no presente, mas sim no futuro. Segundo Shams Charania, da ESPN, a franquia não queria estender o vínculo com o atleta de 27 anos.

“Eu fiquei sabendo que, a princípio, Utah não tinha interesse em assinar um contrato de longa duração com John. O Los Angeles Clippers buscava colocar mais um alvo para lobs ao lado de James Harden e sentiram que ele poderia ajudar. Kawhi Leonard já não atua tantos minutos como ala-pivô, então a rotação estava mais flexível para trazerem John”, contou o jornalista.

Sixers confirma desejo de renovar contrato com Grimes

A agência livre já passa de duas semanas e não há sinal de acordo entre Philadelphia 76ers e Quentin Grimes. O ala-armador iniciou a offseason com contrato de US$25 milhões anuais em mente, mas isso já não deve acontecer. As conversas, no entanto, seguem firmes. O presidente de operações Daryl Morey confirmou que a equipe está dedicada nas negociações.

“Esse é o último passo pendente da nossa agência livre. Eu acho que a estrutura da agência livre faz com que as coisas sejam mais desafiadoras para os dois lados. O que eu posso dizer, por enquanto, é que nós esperamos acertar tudo. Queremos que Quentin siga no time, mas não podemos dar mais detalhes da negociação”, cravou o otimista Morey.

Ala sérvio assina contrato de três temporadas no Hawks

O Atlanta Hawks fechou a contratação de mais um reforço nos últimos dias. E, dessa vez, o jogador chega da G League depois de formação no basquete sérvio. De acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, a franquia assinou vínculo de três anos com Nikola Djurisic. Como resultado, ele vai receber quase US$6 milhões no período.

O ala de 21 anos, a princípio, foi escolhido pela equipe da Geórgia na 43a posição do draft do ano passado. Mas, em acordo com o Hawks, jogou uma temporada na liga de desenvolvimento antes de “subir”. Na última temporada, Djurisic registrou médias de 12,2 pontos, 3,5 rebotes e 3,3 assistências em 24 partidas na G League.

Jornalista vê Cam Thomas “sem saída” no Brooklyn Nets

Cam Thomas, assim como Grimes, está “travado” na condição de agente livre restrito. Mas uma extensão em longo prazo não é a única forma de garantir a sua permanência no Brooklyn Nets. Ele pode aceitar a oferta qualificatória e, assim, seguir no time por só mais uma temporada. Volta a testar o mercado, em seguida, sem restrições. Para o jornalista Marc J. Spears, o ala-armador deveria fazer essa aposta.

“Os agentes livres restritos estão em uma posição ruim no mercado. Não há muita saída. Então, se sou um jogador como Cam, aposto em mim. Pego a oferta qualificatória, pois esse garoto tem confiança em si mesmo. Gosto muito dele e, se estivesse em sua pele, eu tentaria sair de Brooklyn”, confessou o repórter da ESPN. Isso significaria aceitar um salário de “só” US$6 milhões na próxima temporada.

Thomas viveu momento da carreira na NBA em seus 25 jogos na última campanha. O ala-armador de 23 anos anotou 24,0 pontos e 3,8 assistências, enquanto converteu 35% dos arremessos de longa distância.

Em transição

– Thanasis Antetokounmpo, para começar a transição do boletim de rumores e trocas da NBA neste dia 16 de julho, pode retornar ao elenco do Milwaukee Bucks em breve. A franquia estaria pronta para assinar um novo contrato com o ala, caso o irmão Giannis siga no Wisconsin.

– Enquanto isso, o pivô Richaun Holmes não é mais atleta do Washington Wizards. O time se aproveitou do contrato parcialmente garantido do veterano e dispensou-o para, assim, economizar mais de US$13 milhões em salários.

– O pivô Jamison Battle, por sua vez, está garantido no Toronto Raptors por mais um ano. Os canadenses exerceram a opção de extensão no contrato do jogador de 24 anos e, com isso, vão pagar US$1,9 milhão para o reserva.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 16/07, você lembra de Tyler Ennis? Pois o ex-armador do Los Angeles Lakers vai reforçar os israelenses do Hapoel Tel Aviv até junho de 2027.

