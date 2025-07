“Fiquei chocado com troca de Desmond Bane”, admite Ja Morant

Ja Morant fez dupla de armação com Desmond Bane em cinco de suas seis temporadas na NBA. Mas, agora, cada um vai para um lado diferente. O Memphis Grizzlies fechou o envio do ala-armador para o Orlando Magic, depois de uma troca muito inesperada. Foi tão surpreendente, aliás, que o astro também não esperava. Ele admitiu que a informação o deixou sem reação.

“Eu fiquei em choque com a notícia. Eu vi as primeiras informações na internet e achei, a princípio, que fosse mentira. Então, recebi uma mensagem de Desmond e era isso. É duro, mas, no fim das contas, eu acho que foi o melhor para todo mundo. Certamente, ele vai ser incrível para Orlando. Sinto que é a peça que lhes faltava”, elogiou o agora ex-colega de equipe.

Mas, se uma referência vai embora, outra tem permanência garantida para vários anos. Jaren Jackson Jr. acertou uma extensão de contrato que vai mantê-lo no Grizzlies até 2030. O astro, que já estava no elenco antes de Morant ser escolhido no draft, ganhará US$240 milhões pelo novo acordo. O armador sabe que houve quem contestasse esse negócio, mas ele defende com todas as forças.

“Jaren merece muito esse novo contrato, pois é o coração de Memphis. É o coração de nosso time. Por isso, sinto que merece cada centavo que vai receber e fico muito feliz por tudo. Eu não entendo essas regras salariais da liga, mas, para ser sincero, acredito que deveria ganhar ainda mais”, sugeriu o craque de 25 anos.

Quem chega

Desmond Bane foi embora, mas Ja Morant tem novos companheiros de elenco. O Grizzlies investiu, por exemplo, na contratação de um dos armadores “livres” mais valorizados do mercado: Ty Jerome. Foi por um valor abaixo do que se projetava, inclusive, entre analistas. O jovem astro gostou muito da chegada do ex-atleta do Cleveland Cavaliers.

“Ty, certamente, é mais um jogador de armação sólido para a rotação. Todos viram o que fez em Cleveland na última temporada. Eu achei que ele foi uma grande parte do sucesso deles. Então, conseguir mais um armador capaz de criar para si mesmo e os companheiros é incrível. Certamente, uma peça valiosa que podemos aproveitar”, exaltou o líder da equipe.

Além disso, na troca de Bane, o Grizzlies trouxe o ala Dorian Finney-Smith. Morant aposta que o valor do especialista defensivo em Memphis pode não parar em quadra. “Sinto que, para essa equipe, ter um veterano como Dorian vai ser bem importante. Todos sabem como é um grande defensor, antes de tudo. E todos os jogadores mais jovens do elenco agora têm esse atleta experiente como exemplo”, aprovou.

Presença

Morant pode ser uma referência técnica, mas não foi um exemplo de liderança nos últimos anos. O seu comportamento, afinal, levou-o a vários problemas e até suspensões pela liga. Por isso, nessa offseason, ele trabalha para mudar essa imagem. Estamos vendo um pouco dessa mudança nesses dias, pois o armador foi a Las Vegas para acompanhar o elenco do Grizzlies na Liga de Verão.

“Assistir in loco é bem diferente da experiência de ver pela televisão. Sei que eu estar aqui significa muito não só para os jogadores do nosso elenco, mas para a organização como um todo. E, acima de tudo, eu sinto que a minha presença é importante porque sou o líder desse time”, concluiu o astro.

