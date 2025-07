Grizzlies e Ty Jerome fecham contrato por três temporadas

Agora é oficial: Ty Jerome está de saída do Cleveland Cavaliers e vai assinar contrato com o Memphis Grizzlies. Segundo Shams Charania, da ESPN, o armador chegou a um acordo de três temporadas com o time do Tennessee. Como resultado, ele vai receber US$28 milhões em salários no período. O último ano de vínculo, além disso, será uma opção do atleta.

O jogador de 27 anos, a princípio, era um dos agentes livres mais comentados da NBA nos últimos dias. Em particular, porque a sua permanência no time de Ohio era muito improvável. Depois da troca por Lonzo Ball, nos bastidores, deu-se como uma quase certeza de que o Cavs estava pronto para perder o reserva. Ambos têm salários bem parecidos para a próxima temporada, aliás.

Vários times monitoravam a situação de Jerome e tinham interesse em sua aquisição. Detroit Pistons, Charlotte Hornets, Utah Jazz e Denver Nuggets, por exemplo, chegaram a ser apontados como “pretendentes”. Mas, nas últimas 24 horas, cresceu rumores de que o Grizzlies despontava como um forte favorito pelo reforço. Isso se confirmou já na primeira hora de mercado reaberto.

O armador vem de um ano de afirmação depois de um começo de carreira de altos e baixos. A temporada em Cleveland foi tão boa que acabou como um dos finalistas ao prêmio de melhor reserva da liga. O atleta disputou 70 jogos pelo Cavs, acumulando médias de 12,5 pontos e 3,4 assistências. Ademais, ele acertou quase 44% dos seus arremessos de longa distância.

Leia mais sobre o Memphis Grizzlies

Sem dinheiro

O Cavaliers já trabalhava com a chance de perder Ty Jerome para um contrato maior de outro time, como o Grizzlies, desde o fim dos playoffs. Afinal, a franquia é dona de uma das folhas salariais mais pesadas da liga. O GM Koby Altman dizia que a intenção da equipe era renovar com o armador. Assumia uma postura bem realista, no entanto, sobre as dificuldades da negociação.

“Nós adoraríamos manter Ty, assim como Sam [Merrill]. Estamos confiantes de que é possível. Mas, quando jogadores encontram o seu melhor basquete em um sistema de jogo, o valor deles aumenta mesmo. A boa notícia é que ambos vão assinar contratos bons e merecem isso. No entanto, é claro que gostaríamos que ficassem aqui”, comentou o executivo de Ohio.

Altman conseguiu fechar a permanência de Merrill, mas, um pouco mais caro, Jerome teve que sair. Ainda assim, ele vê o atleta como uma boa história de desenvolvimento interno da franquia. “Você quer achar esses jogadores de ‘fim de banco’ que podem se tornar peças de rotação valiosas em seu ecossistema. Não só o nosso time, mas a liga inteira. Ty é um bom caso”, apontou.

Reabilitação

O contrato de Ty Jerome com o Grizzlies também simboliza o sucesso de uma trajetória de reabilitação. A sua primeira temporada no Cavaliers só teve dois jogos e durou um total de 15 minutos. Ele sofreu uma lesão no tornozelo em setembro de 2023 e ficou fora do resto da campanha. Precisou passar por uma grave cirurgia depois de quatro meses sem conseguir se recuperar.

“Eu fiquei muito abatido depois dessa lesão. Me senti desconectado de tudo e, por isso, me isolei. Fiquei sozinho no meu mundo. Ia sozinho para a reabilitação e não queria ver ninguém. A verdade é que, no fim das contas, eu sou uma pessoa mais feliz e saudável quando estou em quadra jogando basquete”, resumiu o novo armador do Grizzlies.

