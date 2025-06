Santi Aldama renova contrato com Grizzlies

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o ala-pivô Santi Aldama acertou um novo contrato com o Memphis Grizzlies. Segundo o jornalista, o acordo é válido por três temporadas. Nesse período, o atleta de 24 anos vai receber US$52,5 milhões em salários.

Continua após a publicidade

A renovação do vínculo com o jogador espanhol era uma das prioridades do Grizzlies nesta offseason. Como Aldama era agente livre restrito, a franquia estava tranquila quanto a um acordo. Afinal, poderia cobrir quaisquer ofertas que ele recebesse.

Escolha do Draft de 2021, Aldama já disputou 235 jogos pelo time de Memphis. Suas médias, em quatro campanhas, foram de 9,8 pontos e 5,2 rebotes. Na última temporada, o espanhol foi o reserva do Grizzlies com mais minutos (25,5). Ou seja, é uma peça importante na rotação de garrafão. Em quadra, obteve os melhores números da carreira: 12,5 pontos, 6,4 rebotes, 2,9 assistências, além de um aproveitamento de quase 37% nas bolas de três.

Continua após a publicidade

A renovação de contrato demonstra o confiança do Grizzlies em Santi Aldama. Por conta da lesão de Zach Edey, o espanhol poderá até começar a próxima campanha como titular. O novato, aliás, passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo e vai desfalcar o time de Memphis por tempo indeterminado.

Leia mais!

Em 2025/26, o Grizzlies terá algumas novidades. A primeira delas foi a efetivação Tuomas Iisalo no comando do time. No final da última temporada, o finlandês assumiu como interino após a demissão de Taylor Jenkins. Mesmo com a mudança de treinador, o time terminou a fase regular no oitavo lugar da Conferência Oeste. No entanto, Memphis foi “varrido” na primeira rodada pelo campeão Oklahoma City Thunder.

Continua após a publicidade

Com relação ao elenco, o Grizzlies abriu mão de um de seus principais jogadores nos últimos anos. Afinal, o ala-armador Desmond Bane foi trocado para o Orlando Magic. Na negociação, Memphis recebeu o armador Cole Anthony, o ala-armador Kentavious Caldwell-Pope e quatro escolhas de primeira rodada, além de um swap (direito de inverter seleção). Desse modo, o time reforçou a sua rotação no perímetro.

Além de Santi Aldama, o Grizzlies fechou um novo contrato com Jaren Jackson Jr. Principal defensor do time, o ala-pivô de 25 anos assinou uma extensão de US$240 milhões. O acordo é válido por cinco temporadas. Ou seja, Jackson vai receber o valor máximo permitido pela NBA.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA