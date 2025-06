Grizzlies e Magic fazem troca centrada em Desmond Bane

O Memphis Grizzlies acertou a troca de Desmond Bane para o Orlando Magic, neste domingo (15). De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o time de Orlando enviou Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, quatro escolhas de primeira rodada, além de um swap. Ou seja, direito de inverter seleção.

Mas o que mais surpreende na troca é o fato de não haver nenhuma proteção nas quatro picks entre Magic e Grizzlies. Para ter uma ideia, esse é o tipo de negócio que times fazem por astros na NBA. Embora Bane seja um ótimo jogador, ele jamais foi ao All-Star Game ou teve prêmio de algo similar. No máximo, time ideal de calouros, em 2021.

Seja como for, o Magic entende que Bane é a peça que faltava para competir pelos primeiros lugares do Leste. Isso porque a equipe da Flórida já havia manifestado interesse no ala-armador nos últimos anos. Então, com a volta de Jalen Suggs para a próxima temporada, Orlando tem um quinteto titular muito mais forte e competitivo.

Embora Desmond Bane não seja tão reconhecido por ser bom defensor, ele chega em um time que tem o propósito de vencer em 2025/26. Ao lado de outros jovens como Paolo Banchero e Franz Wagner, o ala-armador deve ter boas chances de ir aos playoffs.

Desmond Bane é um cestinha, com ótimo aproveitamento em arremessos. Em 2024/25, ele teve médias de 19.2 pontos, 6.1 rebotes, 5.3 assistências e 39.1% de acerto em três pontos.

Enquanto Desmond Bane vai para o Magic, o Grizzlies leva na troca Kentavious Caldwell-Pope e Cole Anthony para o perímetro. O time de Memphis recebe um ótimo defensor e especialista em três pontos em Caldwell-Pope, além de Anthony, que concluiu a sua quinta temporada na NBA.

Anthony é um armador que foi titular nos primeiros anos de Magic e chegou a fazer médias de 16.3 pontos e 5.7 assistências em sua segunda temporada. No entanto, perdeu espaço e virou reserva desde então. Em 2024/25, por exemplo, fez 9.4 pontos e 2.9 assistências em cerca de 18 minutos por noite. Nem mesmo depois da lesão de Suggs, ele retomou seu espaço. Então, no Grizzlies, ele terá a chance de recomeçar sua carreira.

Por fim, Caldwell-Pope vai para o seu sexto time na NBA. Antes, passou por Detroit Pistons, Los Angeles Lakers, Washington Wizards e Denver Nuggets, antes do Magic. Duas vezes campeão da liga (com Lakers e Nuggets), o ala-armador está com 32 anos.

A troca entre Magic e Grizzlies

Magic recebe

Desmond Bane (US$36.7 milhões em 2025/26 e contrato até 2028/29)

Grizzlies recebe

Kentavious Caldwell-Pope (US$21.6 milhões em 2025/26 e opção em 2026/27)

Cole Anthony (US$13.1 milhões em 2025/26 e opção do time em 2026/27)

Quatro escolhas de primeira rodada sem proteção

Um swap

